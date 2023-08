O transplante de Faustão foi rápido demais? Especialista explica regras

Com o caso do apresentador de televisão Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, o transplante cardíaco ocupou centralidade no debate público. O médico cardiologista e especializado em transplantes cardíacos, Dr. André Durães (@drandreduraes), falou em detalhes sobre a evolução histórica e o funcionamento desse procedimento. Confira o vídeo.

Durães alerta para a importância da doação de órgãos, particularmente considerando as taxas baixas vigentes no país. No ano de 2022, houve um registro do maior índice de rejeição de doações de órgãos em uma década no país, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), alcançando a marca de 47%. Anteriormente, antes do surgimento da pandemia de covid-19, essa taxa estava fixada em 40%.