SAÚDE

Pacientes conseguem remissão completa de câncer após terapia inovadora em SP

A abordagem utiliza células de defesa do próprio corpo do paciente, que são modificadas em laboratório

Os resultados, que devem ser publicados em revistas científicas, se referem à terapia CAR-T Cell. Trata-se de uma terapia feita numa parceria das Faculdades de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e USP de Ribeirão Preto, em colaboração com o Hemocentro da cidade do interior paulista e o Instituto Butantan.

A abordagem considerada inovadora utiliza células de defesa do próprio corpo do paciente, que são modificadas em laboratório, para combater linfomas e leucemia.

Um dos casos bem-sucedidos apresentados foi o do escritor e publicitário Paulo Peregrino, 62 anos. Ele fazia um tratamento contra linfoma não-Hodgkin, de acordo com Centro Universitário São Camilo, e está curado.

Essa já era a quarta vez que o paciente enfrentava um linfoma. Sem sucesso com as terapias convencionais, incluindo quimioterapia e transplante autólogo, ele conseguiu a cura da doença. “Tive a remissão completa do meu quarto câncer com fé e, por meio da terapia celular”, disse ele nas redes sociais.

O tratamento CAR-T Cell dura cerca de 30 minutos. No Brasil, é possível fazer o tratamento enviando as células para laboratórios nos Estados Unidos e na Europa, que custa, pelo menos, R$ 2 milhões. Outra opção é participar de estudos clínicos do Hospital Albert Einstein ou do Hemocentro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.