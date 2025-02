HKU5-CoV-2

Pesquisadores chineses identificam novo coronavírus que pode infectar humanos

Estudo explica que novo vírus possui uma alta afinidade para se ligar a células humanas por meio do receptor que é a porta de entrada usada pelo vírus da covid-19

"Os coronavírus da família merbecovírus eram considerados capazes de entrar nas células utilizando o receptor DPP4 da célula hospedeira. Este estudo identifica um merbecovírus de morcegos Pipistrellus que é capaz de entrar nas células de outros mamíferos via ACE2 e descreve a base estrutural para a interação do HKU5 com o ACE2 humano", diz a pesquisa.>

O HKU5-CoV-2 pertence à grande família dos coronavírus, mais especificamente dos merbecovírus, a mesma que gerou a epidemia de Mers (sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio), entre 2012 e 2015, em países da Ásia. Já o SARS-CoV, por exemplo, também é um tipo de coronavírus, mas integrante da subfamília sarbecovírus, responsável pela epidemia de Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no início dos anos 2000 e da pandemia de covid-19.>

Na avaliação do infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe de Departamento de Infectologia da Unesp, a recente descoberta do HKU5-CoV-2 "desperta atenção", uma vez que existe a possibilidade deste novo vírus sofrer mutações futuras e levar ao surgimento de linhagens capazes de ameaçar a saúde humana.>

"O HKU5-CoV-2 ainda não se liga às células humanas com a mesma eficiência que o SARS-CoV-2, mas ele já demonstrou a capacidade de infectar células de órgãos humanos cultivadas em laboratório. Esse fato sugere que, com o tempo e sob as condições certas, o vírus pode evoluir e aumentar sua capacidade de transmissão para as pessoas", afirma.>