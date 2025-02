VILÕES DO INTESTINO

Saiba quais alimentos podem causar gases e como evitá-los

Um adulto pode expelir gases 20 vezes por dia; a alimentação interfere diretamente na quantidade de gases produzidos pelo organismo

Estudos indicam que um adulto pode expelir gases 20 vezes por dia. E como o ditado popular diz que "você é o que você come", a alimentação é responsável por interferir, sim, no volume de gases que o indivíduo vai expelir ao longo do dia. De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurograstroenterologia, todas as pessoas produzem gases intestinais regularmente e, quando em excesso, devem ser eliminados. Os gases são resultantes de um processo biológico normal, chamado fermentação, que ocorre durante a digestão dos alimentos. >

Geralmente, os gases se acumulam no estômago e são eliminados através do arroto. Quando isso não ocorre, eles são transportados até o intestino delgado onde são parcialmente absorvidos e o restante se dirige ao intestino grosso sendo eliminados na forma de flatos. Sim é um processo natural do organismo, mas a alimentação vai interferir diretamente na quantidade de gases produzidos pelo organismo. Ou seja, evitando os vilões do cardápio que aumentam a quantidade de gases no organismo, consquentemente, você vai conviver menos com eles.>