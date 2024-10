SAÚDE

Veja as causas e os sintomas da catarata

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, surgem cerca de 550 mil casos de catarata por ano no Brasil. O oftalmologista do Instituto de Olhos Ciências Médicas, Dr. Umberto Rizzuto, explica que no país o aumento do número de pacientes com a doença se dá, especialmente, pelo envelhecimento da população. Isso porque a condição é caracterizada por atingir, em sua maioria, pessoas acima dos 60 anos.