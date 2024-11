Veja as diferenças entre pele oleosa e acneica

Com variadas causas, a oleosidade pode ser controlada com alguns cuidados e hábitos simples

Apesar de a acne geralmente se desenvolver em peles oleosas, isso não significa que todas as pessoas com esse tipo de pele terão cravos e espinhas. “Uma pele oleosa não necessariamente terá acne. A oleosidade é apenas um fator que pode contribuir para o desenvolvimento de acne, mas outros fatores como genética, hormônios, cuidados com a pele e presença de bactérias também desempenham um papel significativo. Portanto, é possível ter pele oleosa sem desenvolver acne”, explica a Dra. Lilian Brasileiro, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.