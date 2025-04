saúde

Veja como comer chocolate sem culpa na Páscoa

A preparação para evitar exageros começa antes mesmo da chegada dos ovos

De acordo com Celso Felipe Roos Hofstatter, nutricionista do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, exagerar no chocolate pode causar diversos efeitos no organismo. “O consumo em excesso eleva o índice glicêmico, favorece o ganho de peso, aumenta o risco de inflamações e pode provocar alterações gastrointestinais, como azia e desconfortos abdominais”, explica. >