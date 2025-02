saúde

Veja como escolher lanches saudáveis e evitar ultraprocessados

Equilibrar praticidade com qualidade nutricional é totalmente possível, mesmo em uma rotina corrida

Portal Edicase

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 19:30

Optar por alimentos mais saudáveis é importante para ajudar a prevenir doenças Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Biscoitos, refrigerantes e salgadinhos são alguns dos exemplos de alimentos ultraprocessados no mercado e que, quando consumidos em excesso, podem levar a consequências mais graves à saúde. De acordo com estudo realizado pela Fiocruz, 10% dos óbitos ocorridos no Brasil em 2019 tiveram relação direta com o consumo exagerado de ultraprocessados, totalizando 57 mil mortes anuais, o que equivale a seis mortes por hora ou 156 por dia. A Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive, mantém uma lista em que atualiza frequentemente a classificação de alimentos ultraprocessados e o potencial cancerígeno. >

Tayná Moura Santana, nutricionista do AmorSaúde, alerta que a presença de substâncias cancerígenas, aliadas aos altos níveis de aditivos químicos, conservantes, corantes, estabilizantes e açúcar, gorduras e sódio introduzidos industrialmente, aumenta os riscos de cânceres, por estarem associados ao aumento de gordura e inflamação do organismo. Esse perigo pode ser ainda maior quando combinado com outras doenças, como a obesidade. >

Tipos de alimentos ultraprocessados

Tayná Moura Santana explica que os ultraprocessados são caracterizados como alimentos que têm múltiplos ingredientes industriais, incluindo substâncias artificiais como aromatizantes, corantes e emulsificantes. Além de possuírem alto teor de açúcar, gordura e sódio, com baixo valor nutricional, ainda são pobres em fibras, vitaminas e minerais essenciais. >

“Esses alimentos são formulados com ingredientes refinados e modificados, como xaropes, proteínas hidrolisadas e gorduras hidrogenadas”, complementa a nutricionista. Exemplos comuns de ultraprocessados incluem: >

Refrigerantes e sucos artificiais;

Salgadinhos de pacote;

Bolachas recheadas e biscoitos industrializados;

Embutidos (salsicha, presunto, mortadela, salame);

Macarrão instantâneo;

Cereais matinais açucarados;

Pratos prontos congelados (lasanhas, nuggets, hambúrgueres industrializados). >

Fique atento ao rótulo do alimento

É comum ver nas gôndolas do mercado as inúmeras embalagens dos ultraprocessados que, segundo Tayná Moura Santana, em razão do marketing agressivo, “geralmente são promovidos como práticos, saborosos e acessíveis”. Contudo, é essencial que o consumidor esteja atento à composição, priorizando outros lanches, principalmente se o intuito é a praticidade do dia a dia. >

“Ao escolher um snack saudável , é importante avaliar sua composição nutricional, evitando excesso de açúcar, sódio, gorduras ruins e aditivos artificiais. Leia a lista de ingredientes, verifique a quantidade de açúcar, sódio e o teor de gorduras”, recomenda a nutricionista. >

Uma das armadilhas mais presentes nas embalagens de alimentos ultraprocessados está nas palavras “saudável”, “light”, “proteico” e “zero”. Esses termos podem induzir o consumidor a investir em um alimento que, em sua composição, muitas vezes, diz o contrário. Dessa forma, a chave é a tabela nutricional e a lista de ingredientes. >

“Quanto menos ingredientes, melhor. Prefira aqueles com alimentos integrais (como castanhas, frutas secas, sementes e cereais integrais). Evite nomes difíceis: ingredientes como xarope de glicose, maltodextrina, glutamato monossódico, corantes artificiais e conservantes indicam alto nível de processamento”, explica a profissional. >

Escolhendo opções mais saudáveis

Os lanches saudáveis beneficiam a saúde a longo prazo Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Apesar de parecer um desafio na correria do dia a dia, é possível investir em escolhas mais saudáveis e práticas. “O consumo regular de snacks saudáveis pode ter um impacto significativo na saúde a longo prazo, ajudando a prevenir doenças crônicas e promovendo bem-estar geral. Esses lanches , quando equilibrados nutricionalmente, fornecem energia, nutrientes essenciais e contribuem para hábitos alimentares mais consistentes e saudáveis”, explica a profissional de Nutrição do AmorSaúde. >

Na prática, é possível prevenir doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e obesidade, além do próprio câncer, já que há um controle dos níveis de açúcar no sangue e a manutenção do peso corporal. A nutricionista recomenda que haja um tempo dedicado com antecedência para montar os lanches. Algumas opções podem ser: >

Frutas frescas ou secas (sem açúcar adicionado);

Castanhas, amêndoas e nozes (sem sal ou temperos artificiais);

Iogurte natural (sem açúcar) com chia e granola caseira;

Pipoca feita em casa com pouco sal e azeite;

Palitinhos de cenoura, pepino ou tomate-cereja com homus;

Ovos cozidos;

Chocolate amargo (mínimo 70% cacau, sem açúcar adicionado). >

Na hora de comprar lanches, a profissional orienta ficar atento aos seguintes pontos: >

Lista de ingredientes: prefira listas curtas e com alimentos integrais, evitando nomes difíceis;

Quantidade de açúcar: opte por snacks com baixo teor de açúcar adicionado (menos de 5 g por porção) e evite adoçantes artificiais;

Teor de gorduras: escolha opções com gorduras saudáveis, evitando gorduras trans e hidrogenadas;

Sódio: prefira opções com menos de 200 mg de sódio por porção;

Fibras: opte por lanches com pelo menos 3 g de fibras por porção. >

Com os alimentos certos é possível criar uma dieta saudável. “Equilibrar praticidade com qualidade nutricional é totalmente possível, mesmo em uma rotina corrida. A chave é investir em planejamento, escolher alimentos minimamente processados e ter opções práticas sempre à mão”, finaliza Tayná Moura Santana. >