Veja como evitar as lesões ortopédicas no beach tennis

Alguns cuidados são importantes para garantir os benefícios do esporte com segurança

Essa atividade física tem se tornado cada vez mais popular no Brasil, especialmente no verão. De 2021 para 2023, o número de praticantes de tênis de praia no país quase triplicou: de 400 mil para 1,1 milhão, segundo a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). >

Riscos de lesões no beach tennis

O tênis de praia envolve movimentos rápidos, mudanças bruscas de direção e impactos frequentes que podem sobrecarregar músculos, articulações e tendões. As lesões mais comuns são: tendinites no ombro e no cotovelo, entorses de tornozelo, lesões no joelho e dores lombares. >