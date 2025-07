saúde

Veja como fazer a doação do leite materno

Alimento é essencial para a recuperação de recém-nascidos prematuros e de baixo peso internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal em todo o país

Segundo Elisangela Bittencourt, docente do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, o ato de alimentar o bebê com leite materno é benéfico tanto para a mãe quanto para a criança , pois ajuda a reduzir o risco de doenças para o recém-nascido. “A amamentação deve ser exclusiva pelos primeiros seis meses de vida da criança, e é importante deixar claro que o leite contém tudo que o bebê necessita para essa fase de seu desenvolvimento”, destaca. >

A especialista reforça que a doação é essencial, sobretudo no inverno, haja vista que os bebês prematuros ou com baixo peso, que são mais vulneráveis a infecções e outras complicações, seguem com as devidas necessidades diárias. “A amamentação fornece anticorpos que ajudam a fortalecer o sistema imunológico dos bebês, protegendo-os contra infecções e doenças”. >