Veja como o açúcar dificulta a perda de peso

Especialista explica como o consumo em excesso desse alimento pode causar obesidade

O açúcar está amplamente presente no cardápio diário dos brasileiros, especialmente em produtos industrializados como refrigerantes, bolos, biscoitos e molhos prontos. O consumo frequente e excessivo desses alimentos pode trazer prejuízos à saúde, já que eles oferecem muitas calorias e poucos nutrientes. Esse hábito alimentar tem relação direta com o crescimento da obesidade, que afeta milhões de pessoas no mundo. >