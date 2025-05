saúde

Veja cuidados importantes com o uso de antibióticos

A utilização incorreta de medicamentos favorece o surgimento das chamadas superbactérias

O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, celebrado em 5 de maio, reforça um alerta importante: o uso incorreto de medicamentos, especialmente dos antibióticos, coloca a saúde em risco e favorece o surgimento das chamadas superbactérias — microrganismos que se tornam resistentes aos tratamentos convencionais. >

Segundo Fernando de Oliveira, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital São Luiz Morumbi, da Rede D’Or, o uso inadequado ou excessivo de antibióticos é uma das principais causas da resistência bacteriana. >

A resistência bacteriana é hoje considerada uma das maiores ameaças à saúde pública mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela foi diretamente responsável por 1,27 milhão de mortes em 2019 e contribuiu para quase 5 milhões de óbitos no mundo. >

Erros comuns no uso de antibióticos

Entre os equívocos mais frequentes, o especialista cita o uso de antibióticos para tratar infecções virais, como gripes e resfriados, prática agravada durante a pandemia da COVID-19 e a interrupção precoce do tratamento. “É muito comum o paciente apresentar melhora dos sintomas e parar de usar o antibiótico antes do recomendado pelo médico. Entretanto, isso nem sempre significa que a infecção foi totalmente combatida”, alerta. >

O oposto também é um sinal de alerta: a ausência de melhora após 48 a 72 horas do início do tratamento. “Normalmente, após começar o antibiótico, a febre e os sintomas tendem a diminuir nesse período. Quando isso não acontece, pode ser um indício de resistência bacteriana”, afirma Fernando de Oliveira. >

No entanto, ele ressalta que outros fatores também devem ser considerados. “Pode ser que o foco da infecção não esteja sendo tratado corretamente, que seja uma infecção viral ou que haja necessidade de intervenção cirúrgica, como no caso de um abscesso. Por isso, o acompanhamento médico é fundamental”, explica o médico do São Luiz Morumbi. >