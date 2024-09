COMIDA

Veja os benefícios e os riscos do consumo de carne vermelha

A carne vermelha, proveniente de mamíferos, como boi, porco, cordeiro e outros animais de grande porte, é rica em nutrientes essenciais, além de uma importante fonte de proteínas de alta qualidade, fundamentais para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Por seu sabor e versatilidade, é amplamente utilizada em diversos pratos ao redor do mundo, sendo presença constante nas refeições diárias de muitas pessoas.

“Ela é rica em vitaminas e minerais essenciais, como ferro, zinco e vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, essencial para a saúde do sistema nervoso e a formação de glóbulos vermelhos. O ferro presente na carne vermelha é altamente biodisponível, o que significa que o corpo o absorve mais facilmente em comparação com fontes vegetais”, destaca Fábia Resende, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.