saúde

Veja os cuidados pós-praia para manter a pele saudável e bonita

Conheça estratégias para preservar o bronzeado e evitar desconfortos

Dias ensolarados à beira-mar são sinônimo de diversão e relaxamento, mas a exposição ao sol pode resultar em desconfortos como ressecamento e manchas. Além disso, o excesso de raios UV compromete a barreira natural da pele, deixando-a vulnerável a irritações e descamações. Por outro lado, manter uma rotina pós-praia eficiente auxilia no equilíbrio da hidratação e na recuperação celular. Por isso, veja, abaixo, como aproveitar o verão sem prejudicar a saúde!

O segredo para evitar o descascamento

Segundo Reginaldo Franquez, coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Anhanguera, “quando a pele perde a umidade, ela tende a se renovar de forma mais agressiva, resultando no peeling . Para evitar isso, é essencial hidratar a pele profundamente logo após a exposição ao sol. O uso de loções hidratantes com ingredientes como aloe vera , manteiga de karité e ácido hialurônico são altamente recomendados, pois ajudam a restaurar a umidade da pele. Além disso, consumir muita água durante o dia também é fundamental para manter a pele hidratada de dentro para fora”, explica.