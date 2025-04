saúde

Veja por que abrir garrafas com os dentes pode ser prejudicial

Prática pode afetar a saúde bucal e demandar tratamento odontológico

Embora pareça uma solução rápida e prática, abrir garrafas com os dentes é uma atitude extremamente prejudicial à saúde bucal. Essa prática, comum em momentos de pressa ou como uma brincadeira, pode resultar em sérios danos aos dentes, lentes de resina, implantes dentários e estruturas bucais, que muitas vezes exigem tratamentos caros e invasivos. >

“O uso dos dentes para realizar funções para as quais não foram projetados, como abrir garrafas, pode levar a fraturas dentárias, desgastes nos dentes, rompimento de restaurações , quebrar as lentes de resina ou porcelana, pode comprometer a integridade dos implantes dentários e até [causar] ferimentos nas gengivas”, explica a Dra. Hellen Costa, coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera. >