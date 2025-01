saúde

Vejas as causas e os sintomas da labilidade emocional

Condição se manifesta por meio de mudanças repentinas e intensas no humor, com transições rápidas entre sentimentos

“A labilidade emocional se manifesta por meio de mudanças repentinas e intensas no humor, com transições rápidas entre sentimentos, muitas vezes sem uma razão aparente ou com uma explicação que parece desproporcional à situação”, explica Vagner Vinicius Moraes de Araújo, psicólogo do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS. >