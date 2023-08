Beeeendita! Sufocado pela ditadura das senhas

Para que fui trocar de senha? A minha senha original do Orkut era meu nome e minha data de nascimento. Alertado de que era uma senha de risco, inverti o nome, dava um trabalho para lembrar a ordem das letras, mas a lógica do ilógico funcionava. Mas, um dia tive de criar uma senha para o Facebook, e outra para o Linkedin, e uma para o Twitter e mais uma para o banco e outra para o cartão de crédito e tome-lhe senha para acessar o smartphone e o computador. Quando fui reparar, inconscientemente estava criando senha até para ligar o micro-ondas.

Então, tive uma ideia brilhante, o nome de um filho para cada senha, acrescido do ano do nascimento, tenho cinco, e quando o nome dos filhos esgotou, incorporei o nome dos netos e quase deu certo, se não fosse a eterna implicância das redes sociais e dos sistemas para mudar de senha, ou me lembrar que a senha Joana 1978, não era a correta. Deve ser João 1984, imaginei. Não era. Quem sabe Emilio 2001. Quando me dei conta, eu estava xingando filhos e netos, toda hora, quando errava a senha, eles nem imaginam, chato isso. Resolvi mudar de estratégia.