TUDO GRAÇAS À MÚSICA

Conheça a história da primeira violista baiana da Academia Filarmônica de Berlim

O ritmo que se cria aqui, aquele negócio que balança o corpo todo, é mais que um som que pulsa na batucada ou uma partitura. Ele transforma. Do Parque do Queimado, passando pelo Pelourinho até o Candeal, trouxemos relatos de quem viu esse som, inspirar e transpirar oportunidades. Histórias que saíram de projetos sociais que todo dia dão régua, compasso e conhecimento a crianças e adolescentes, hoje músicos profissionais que levam a Bahia em cada palco onde chegam.

"Eu sempre tive o interesse pela música, pois cresci frequentando a igreja com a minha família e lá eu cantava em um coral. Sou filha de um pai analfabeto, que, infelizmente, não teve as oportunidades que os jovens de hoje têm. Estudei sempre em escola pública, mas agarrei todas as chances que apareceram para mim através dos projetos sociais de que participei.

Eu fui uma das primeiras integrantes do Neojibá. Vi a transformação através da música na vida das crianças e jovens que não têm perspectiva de vida. É bom demais ter nascido em Salvador. Um lugar onde estamos todo tempo sonorizados com nossos ritmos, o jeito cantante de falar, de dançar e nos mover. Participei de turnês, onde levamos para várias partes do mundo a nossa cultura. Vim do subúrbio, do bairro de Paripe.