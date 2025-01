DIGITAL

Irmãos baianos lançam universidade para criadores de conteúdo

As inscrições começam em março deste ano

O espaço, que recebeu um investimento de R$ 40 milhões, será o maior hub de criação de conteúdo do país, oferecendo uma infraestrutura com mais de 100 cenários verticais e horizontais, 20 estúdios equipados para diferentes formatos – como podcasts, fotos, moda, beleza e música – além de auditórios para eventos e arenas que comportam milhares de pessoas. Projetado para produções em tempo real e colaborações estratégicas, o campus é inspirado no conceito “figital”, que une o físico e o digital em uma experiência imersiva.>