TECNOLOGIA

Novo óculos do Google promete revolucionar a educação e substituir celulares

Google revoluciona a interação móvel com óculos de realidade aumentada powered by Android XR

Agência Correio

Publicado em 4 de junho de 2025 às 08:30

Descubra as funções que transformam os óculos Google na extensão perfeita do seu smartphone Crédito: dIVULGAÇÃO

O Google lança uma novidade que promete redefinir como interagimos com a tecnologia móvel: os óculos com Android XR. Essa nova plataforma de realidade estendida é a aposta da Bigtech para competir no crescente mercado de dispositivos vestíveis, enfrentando nomes como Meta e Apple. O foco é integrar a experiência do celular de forma mais fluida e acessível. >

O grande diferencial deste lançamento é sua funcionalidade como uma extensão direta do seu smartphone. Esqueça a necessidade de pegar o aparelho para tudo; os óculos vêm equipados para permitir acesso direto a aplicativos. Com câmera, microfones e alto-falantes integrados, a comunicação e o uso de apps se tornam mais práticos e imediatos.>

A privacidade também é priorizada, com um visor opcional que exibe informações discretas na lente. Esta é a nova jogada do Google no segmento, chegando após a movimentação de seus principais concorrentes no espaço de realidade estendida. A empresa busca inovar oferecendo conveniência e novas formas de uso.>

Design que encaixa no dia a dia

Ao contrário da estética super futurista vista em alguns concorrentes, o Google opta por um design convencional para seus óculos. A ideia é que o dispositivo possa ser usado naturalmente em qualquer situação ou lugar. Este visual discreto pode ser um ponto forte para quem busca tecnologia integrada sem um visual chamativo.>

Explore as novas possibilidades

As funcionalidades dos óculos Android XR vão muito além de notificações. É possível agendar compromissos, enviar mensagens rapidamente e obter direções enquanto caminha. Tirar fotos e usar a tradução simultânea em conversas são recursos que ampliam as aplicações práticas. O dispositivo se torna um assistente completo no seu rosto.>

Força nas colaborações estratégicas