Em Salvador, Ana Castela revela que prepara desenho infantil 'A Boiadeirinha'

Que Ana Castela é um dos destaques da música brasileira do ano a maioria das pessoas já sabe, porém a Boiadeira parece ter conseguido conquistar uma parcela de sua audiência num público inusitado: as crianças. A cantora revelou na coletiva de imprensa do Festival Virada Salvador que o sucesso com o público mirim fez ela colocar em seus planos de 2024 o lançamento de um desenho infantil “A Boiaderinha” e músicas para a criançada.



“Eu não sabia que eu ia fazer tanto sucesso com a criançada, principalmente tão nova”, revelou Ana Castela. A cantora disse que por conta da relação com as crianças ela tem prestado mais atenção em como se portar com elas e também pensa em fazer trabalhos exclusivamente infantis. “ A criançada gostar de mim me fez ter outra visão na música e a gente tá até com a com a ideia de fazer desenho para criançada da Boiaderinha e músicas infantis para elas. O desenho já tá praticamente quase pronto, vai ter muita coisa boa para criançada!”, afirmou.