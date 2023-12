Anitta sobe ao palco do Festival Virada e agita multidão em Salvador

Crédito: Bruno Concha/ Prefeitura de Salvador

Assim que Anitta subiu ao palco no primeiro dia do Festival Virada Salvador, a sensação era de que o chão tremia tamanha era a euforia de seus fãs que chegaram cedo para garantir lugares privilegiados em frente ao palco. Apesar do aperto no gradil para ver a cantora de perto, mesmo na multidão, os fãs da funkeira conseguiram fazer coreografias de seus hits e muitos fizeram questão de registrar todos os momentos em seus celulares. Eles levaram faixas em homenagem, pularam e gritaram quando Anitta deu as primeiras notas.

A cantora, que apostou numa mistura de ritmos, foi uma das artistas mais aguardadas da noite de estreia do evento, nesta quinta-feira (28). Ela subiu ao palco por volta das 23h e começou com os hits 'Fight de Bumbum' e 'Modo Turbo’.

O dia começou de maneira especial com a volta dela ao top 10 global do Spotify. A canção Bellakeo, uma parceria com o rapper mexicano Peso Pluma, e lançada no início de dezembro, virou hit. Foi mais um sucesso dela na lista global, onde já emplacou ‘Envolver’, ‘Bola Rebola’, ‘Vai Malandra’, ‘Me Gusta’ e ‘Downtown’.

Os amigos Rafael Lima, 22 anos, e Rafaela Souza, 21, chegaram cedo na arena, assistiram aos primeiros shows, mas contaram que estavam ansiosos para ver a artista pop. Os dois são fãs de Anitta há muitos anos e garantiram que sabem as coreografias de todos os hits.

“Eu estou ouvindo mais músicas em espanhol por causa dela. A apresentação dela é um show internacional. Apesar de brasileira, ela elevou a carreira para outro patamar e a gente que é fã acompanha junto. Estou muito animado, porque Anitta deixa qualquer festa animada”, contou Rafael.

Este ano, Anitta já havia movimentado Salvador durante a passagem dela pelo Carnaval. No segundo dia da folia, de cima do trio, no circuito Dodô (Barra-Ondina), ela chamou o prefeito Bruno Reis de “delícia’, o que gerou diversos memes e comentários na internet. O gestor entrou na brincadeira, postou o vídeo do momento e marcou a esposa, Rebeca Cardoso. “Corre aqui”, escreveu.

No dia seguinte, a artista publicou um vídeo com momentos em que aparece disfarçada no meio do público pulando Carnaval na Praça Castro Alves e no Pelourinho. Para isso, ela usou máscara, boné, bermuda e abadá. Durante a folia do Momo, ela também chamou o cantor Oh Polêmico de “gatinho e cheiroso”. Ele se apresentou no Festival Virada, nesta quinta-feira (28), antes da poderosa.

Já o prefeito Bruno Reis comentou que, apesar da brincadeira, essa noite seria a primeira vez que encontraria com Anitta. "Eu nunca cumprimentei Anitta pessoalmente. Aquela brincadeira e toda a repercussão foi muito boa para a cidade e muito bom pra mim. Ela é uma referência e o que fala ganha projeção. Nunca estive em tantos sites nacionais, e até internacionais, ao mesmo tempo", disse, provocando gargalhadas. E continuou. "A gente fica muito feliz e agradece pela participação dela no Festival, e temos certeza de que será um grande show", afirmou, antes da apresentação da funkeira.

Quem perdeu a oportunidade de ver a Anitta na Boca do Rio ainda terá uma chance no próximo fim de semana, mas terá que comprar os ingressos para o ensaio de verão da artista. O show será realizado no Centro de Convenções, ao lado de onde acontece o Festival Virada Salvador, no dia 6 de janeiro. Ela vai receber Solange Almeida e Dilsinho. Os ingressos custam entre R$ 129 e R$ 660.