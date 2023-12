Com apresentação de Igor Kannário, Palco Supertrio é a grande novidade do Festival Virada

Nesta quinta-feira (28) foi a abertura do Festival da Virada Salvador 2024. Com 60h de shows distribuídos entre cinco dias, o evento marca a virada de ano na capital baiana. Para esse ano, uma das novidades para essa edição do Festival da Virada é o Palco Supertrio, que no primeiro dia teve shows de Igor Kannário, Oh Polêmico e a banda CBX.