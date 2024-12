FESTIVAL VIRADA

Fãs se emocionam com show de Safadão: 'Músicas dele me devolveram vontade de viver'

O coral dos fãs na plateia conseguiu ofuscar a voz do cantor e ainda contou com lágrimas de quem já passou por decepção amorosa

Anna Luiza Santos

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 22:21

Fãs celebraram show de Safadão Crédito: Anna Luiza Santos/CORREIO

Um look branco, seis dançarinos e declarações de amor para a Bahia. Foi assim que iniciou o show de Wesley Safadão no Festival Virada Salvador deste domingo (29). Com direito aos sucessos mais recentes como “Tava na Revoada”, “Passatempo” e “Pega o Guanabara”, o cantor tirou a multidão do chão e fez todo mundo colocar a latinha de cerveja para o alto.

“É sempre muito bom cantar aqui com vocês, Salvador. Não é em todo lugar que a gente encontra a energia que encontra nessa cidade, isso é raro”, disse a estrela cearense.

O coral dos fãs na plateia conseguiu ofuscar a voz do cantor e ainda contou com lágrimas de quem já passou por decepção amorosa. Quando tocou o hit “Camarote”, não deu outra: gritos, choros e a letra na ponta da língua. O microfone na hora do refrão foi parar até na mão de uma fã na multidão, que conquistou aplausos da plateia.

Na plateia repleta de fãs, Ludmila Almeida, de 30 anos, estava marcando presença na grade com uma bandeira do fã clube oficial do Safadão. Pela primeira vez no Festival da Virada, ela veio diretamente de Itacaré só para ver o show do ídolo na capital.

Ludmila já perdeu a conta de para quantos shows de Safadão ela já foi, afinal, são 12 anos sendo fã e se emocionando com as músicas do cantor.

“Em momentos difíceis da minha vida, em que eu estava doente mentalmente, sem nenhuma alegria ou perspectiva, foram as músicas dele que me devolveram o brilho nos olhos e a vontade de viver”, confessou.

Ludmila ainda garantiu que esse não será o último show de Safadão que ela estará em 2024. “Já tenho até passagem comprada para o próximo. Saindo daqui da Boca do Rio, vou direto para o aeroporto”, contou.

Entre aeroportos e rodoviárias, Katiu Albuquerque Cabral, 45, nascida e criada em Recife, saiu de sua cidade e veio para Salvador apenas para assistir Safadão. Para ela, o show desta noite tem um significado sentimental e uma ligação familiar potente.

“Minha única irmã era fã dele, principalmente durante o tratamento do câncer. Ela faleceu neste ano e queria muito ter ido em um último show, por isso, fez o pedido de que eu aproveitasse os shows dele. Estou aqui por ela”, relatou, emocionada, balançando a bandeira do Recife.

Veja quem ainda se apresenta hoje:

23h30 – Simone Mendes

01h30 – Claudia Leitte

03h30 – Tony Salles