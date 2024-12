SEGURANÇA

Festival Virada Salvador terá reconhecimento facial e 1,6 mil policiais e bombeiros

Evento vai contar ainda com tecnologia de contagem em tempo real do público

Wendel de Novais

Publicado em 26 de dezembro de 2024 às 22:18

Festival Virada Salvador vai contar com esquema de segurança Crédito: Reprodução/SSP-BA

Além de novidades na estrutura e a operação especial de ônibus, o Festival Virada Salvador vai contar com um esquema de segurança reforçado nos cinco dias de evento. A festa vai contar com a tecnologia de reconhecimento facial, uma contagem de público em tempo real e 1,6 mil policiais e bombeiros que vão trabalhar pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) em toda a área da arena O Canto da Cidade.

Não é só dentro da arena que o esquema de segurança vai funcionar. Isso porque as câmeras com o sistema de reconhecimento facial e de placas veiculares serão empregadas para monitorar as áreas interna e externa da festa. Inclusive, uma plataforma de observação elevada ficará estacionada em ponto estratégico.

Nos portais de abordagem, a SSP vai utilizar a tecnologia de contagem de público, garantindo o melhor emprego das equipes policiais e de bombeiros. Ao todo, cerca de R$ 1,2 milhão serão investidos para o esquema de segurança que será implantado na orla da Boca do Rio.

No evento, também estará presente o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP será ativado com profissionais de 19 instituições estaduais e municipais, auxiliando na tomada de decisões e no gerenciamento de ocorrências. A Polícia Militar reforçará o policiamento na área externa da festa, com patrulhas de duas e quatro rodas, monitoramento com equipes de ciclistas e Cavalaria. As guarnições também estarão divididas nos Portais de Abordagem e em Postos na área da festa.

A Polícia Civil contará com Delegacia Especial na Área e reforço na 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca do Rio, além de ampliar as ações de inteligência. O Corpo de Bombeiros empregará equipes na parte interna da Arena, disponíveis em Postos de Comando e Elevados de Observação.

Uma viatura Auto Bomba tanque e duas Auto Rápidas ficarão à disposição no evento. Um posto do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também foi montado na parte interna da festa enquanto outra equipe estará de prontidão na sede da instituição.