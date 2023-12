Male de Balê abre o circuito do super trio no segundo dia de festival

Diretamente de Itapuã, o maior balé afro do mundo subiu no Super Trio do festival. Durante a troca de atrações no palco, ali, próximo à roda gigante é um dos lugares onde a festa continua acontecendo. "Vim pelo Male. É tudo de bom. Descreve toda nossa africanidade, o nosso povo negro. E a gente acompanha o Male onde ele for", diz a artesã Aidil de Almeida. Logo após a apresentação do Olodum, o Male começou a tocar e também a dançar. A rainha do Male 2023, Lorena Bispo, comemorou a visibilidade que os bloco afro ganhou esse ano. Para o Carnaval de 2024, o bloco afro vai homenagear o Nordeste com o tema 'O que é que o Nordeste tem'.