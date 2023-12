Navio pirata do BaianaSystem estaciona no Festival Virada Salvador

Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

Do nada, de repente abre uma roda. No espaço onde a multidão até então se acotovelava, agora dá para jogar até uma partida de futebol. É a já tradicional roda do grupo BaianaSystem. A banda de samba-reggae, afoxé e ijexá fez sua estreia no Festival Virada Salvador, nesta sexta-feira (29) a noite. Russo Passapusso e sua turma ofereceram um aperitivo do que será a abertura do próximo Carnaval. O Baiana vai abrir a folia de Momo em Salvador.



O público foi à caráter para o festival. Muitos levaram as máscaras de papel com a identidade visual da banda e outras referências ao grupo, como nos penteados afros e na escolha das roupas. Quando os primeiros acordes tocaram, eles fizeram jus ao sucesso ‘Máquina de Louco’. A multidão pulou e dançou ao som dos hits.

Antes de subir ao palco, representantes do BaianaSystem conversaram com os jornalistas. O vocalista, Russo Passapusso, contou da relação dele com o bairro da Boca do Rio, onde a festa está sendo realizada.

"Eu morei na Boca do Rio durante grande parte da minha vida. A importância dos artistas desse bairro é muito grande, porque aqui é um celeiro artístico muito bom. Eu andava na praia, de um lado para o outro, vendo os artistas com violão nas esquinas, e tudo isso me inspirava", disse.

Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

Ele falou sobre a luta dos artistas negros para ter representatividade e a importância do apoio às escolas e grupos que promovem a cultura e as artes para o povo negro. Já o idealizador do BaianaSystem, Beto Barreto, lembrou que em 2024 a banda completa 15 anos. O grupo subiu ao palco principal da Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, por volta das 21h, para desespero dos fãs que já aguardavam no gradil desde cedo. O objetivo dos mais afoitos era ver de pertinho os ídolos. A estudante Juliana Matos, 24 anos, contou que ficou emocionada.

“Eu acompanho eles há uns cinco anos. Amo as músicas, os shows e, acima de tudo, essa galera [fez sinal para o público]. O BaianaSystem é um grupo diferenciado. É um clima de alegria e de amizade ao mesmo tempo. Estava atrás do navio pirata no Carnaval, no Campo Grande, e foi lindo. Eles falam de respeito, de empoderamento e de negritude sem romantismo. Sou muito fã”, disse.

E por falar em Carnaval, a banda já está confirmada como uma das atrações para abertura da folia de Momo em Salvador, em fevereiro. A largada oficial será na Praça Castro Alves, no Centro Histórico, e terá também Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Ilê Aiyê.

Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

O BaianaSystem surgiu em 2009, com o objetivo de encontrar novas possibilidades sonoras para a guitarra baiana, instrumento criado em Salvador, nos anos 1940, e que foi responsável pelo surgimento do trio elétrico. O grupo informa que o nome vem da junção de guitarra baiana com sound system, que são sistemas de som criados e popularizados na Jamaica.

A banda já ganhou um Grammy Latino, em 2019, pelo álbum ‘O Futuro não demora’, e foi indicada ao Grammy 2020 pelo clipe de ‘Saci’ e pela faixa “Libertação”, ao lado de Elza Soares. Foram cinco álbuns lançados e turnês internacionais pela Europa, Estados Unidos, Japão e China, além de participações em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, João Rock, New Orleans Jazz & Heritage Festival, Fuji Rock, Roskilde Festival, entre outros. Em 2021, a canção Sulamericano foi tema de abertura da telenovela Um Lugar ao Sol (Rede Globo).

Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

Para os amigos Daniel Silva e Rodrigo Castro, ambos de 28 anos, a trajetória do grupo é uma confirmação. “É um som de qualidade. Produzido por artistas de verdade, e o Brasil e o mundo já perceberam isso”, afirmou Rodrigo.

Depois do Festival Virada, o grupo fará show no Rio de Janeiro e retornará para Salvador, no final de janeiro, para participar do Festival de Verão. O evento será realizado no Parque de Exposição, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), e o BaianaSystem vai se apresentar ao lado de Carlinhos Brown, no sábado (27).

Além do BaianaSystem, se apresentam nesta sexta-feira (29) no Festival Virada Salvador a banda Olodum e os cantores Nadson, o Ferinha, Wesley Safadão, Mari Fernadez e Léo Santana, além do DJ Alok. Até o dia 1º de janeiro, serão mais de 100 horas de música e mais de 100 atrações gratuitas que irão se apresentar na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador