Acabou! Léo Santana e Lorena Improta terminam namoro

Eles estavam juntos desde fevereiro de 2017 e romperam pela primeira vez em dezembro

O que era bom durou pouco! As especulações dos fãs se confirmaram: Lorena Improta e Léo Santana não estão mais juntos. O agora ex casal esteve na festa de 40 anos do empresário Marcelo Brito, que aconteceu na noite desta sexta-feira (9), e não ficou junto em nenhum momento.

A dançarina já não segue mais o cantor Léo Santana nas rede sociais, o que confirma o rompimento oficial dois dois, pois Lori também deixou de seguir o gigante no Instagram quando anunciaram o primeiro término da relação. Em contato com o iBahia, a assessoria de imprensa dos artistas confirmou a informação: eles não estão mais juntos e apesar de serem famosos, são um casal normal. A relação não deu certo, mas os dois estão bem.

Segundo fontes ligadas ao iBahia, ficou nítido que os dois não estão mais juntos. Nas redes sociais os seguidores já haviam citado o término por conta da ausência das alianças de noivado que Léo e Lore deixaram de usar. Na última quinta-feira (8), data que foi celebrado o dia da mulher, Léo homenageou sua mãe e suas irmãs e deixou Lorena de fora, o que reforçou o rumor que eles não estavam mais juntos.

Tem um tempinho que os dois não postam fotos em suas redes sociais. No perfil oficial de Lore, o último registro foi publicado há 5 dias, uma foto tirada em Miami, lugar para onde o casal viajou recentemente. "Só pra ver se a saudade melhora", escreveu na legenda. Já no perfil oficial do giganta, a última foto publicada foi em 24 de fevereiro.

Em dezembro de 2017, o casal anunciou o primeiro término e na época a notícia foi dada pela dançarina através dos stories do Instagram. Lorena compartilhou com os fãs que a decisão não havia sido tomada por ela, já o cantor Léo Santana decidiu não se pronunciar sobre o assunto logo no início, mas, depois de alguns dias, o gigante divulgou que a decisão dele foi por uma questão íntima, que só envolve o casal.

No Festival de verão, em dezembro de 2017, em entrevista exclusiva ao iBahia, Léo Santana anunciou a volta com a loira e ainda falou sobre a vontade de aumentar a família e subir no altar com Lorena Improta.