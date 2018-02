Animação de Wes Anderson abre o Festival de Berlim nesta quinta (15)

Filme do brasileiro José Padilha será exibido na Mostra Competitiva, mas não disputa prêmio

Começa nesta quinta-feira (15) o 68º Festival de Berlim, na Alemanha. Pela primeira vez, uma animação será exibida na abertura do evento. Isle of Dogs é uma animação em stop-motion que conta a história de Atari Kobayashi, um garoto japonês de 12 anos de idade que vive sob tutela de um prefeito corrupto. O político aprova uma nova lei que proíbe os cachorros de morarem no local, fazendo com que todos os animais sejam enviados a uma ilha vizinha repleta de lixo. A direção é de Wes Anderson, diretor de Grande Hotel Budapeste, filme que abriu Berlinale há quatro anos.

O brasileiro José Padilha dirige Sete Dias em Entebbe, que será exibido na Mostra Competitiva. O longa, no entanto, está fora de competição. "Adoro Berlim. E pelo que parece eles gostam de mim. Esse é o quarto filme que emplaco por lá como diretor. Vamos exibir Entebbe no Palast, junto com os grandes filmes de estúdio, embora o nosso orçamento seja modesto. Vai ser no mínimo divertido", disse o diretor. Rosamund Pike e Daniel Brühl são as estrelas da produção inglesa. O longa baseado num episódio real conta a história de quatro sequestradores que assumem o controle de um avião, levando os passageiros de reféns. Eles levam a aeronave para Entebbe, em Uganda, em 1976, em um esforço para libertar dezenas de Palestinos presos em Israel.

Veja a lista completa dos filmes que serão exibidos na Mostra Competitiva:

- 3 Days in Quiberon, de Emily Atef

- Season of the Devil, de Lav Diaz

- Damsel, de David Zellner and Nathan Zellner

- Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, de Gus Van Sant

- Dovlatov, de Alexey German Jr.

- Eva, de Benoit Jacquot (France / Belgium)

- Daughter of Mine, de Laura Bispuri

- The Heiresses, de Marcelo Martinessi

- In den Gängen, de Thomas Stuber

- Isle of Dogs, de Wes Anderson

- Pig, de Mani Haghighi

- My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot, de Philip Gröning

- Museum, de Alonso Ruizpalacios

- The Prayer, de Cédric Kahn

- The Real Estate, de Måns Månsson and Axel Petersén

- Touch Me Not, de Adina Pintilie

- Transit, de Christian Petzold

- Mug, de Małgorzata Szumowska

- U - July 22, de Erik Poppe