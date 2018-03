Ar condicionado: Falta de manutenção pode causar problemas de saúde

Veja como fazer a limpeza do aparelho; falta de manutenção pode levar à perda de garantia do equipamento

A limpeza do filtro pode ser feito pelo próprio proprietário do aparelho. Abra a tampa e retire as telas do filtro, que devem ser lavadas apenas com água. Se estiver muito sujo, use água quente. (Foto: Evandro Veiga/COREIO)



Foi-se o tempo em que um aparelho de ar condicionado era artigo de luxo. Cada vez mais presente nos lares e escritórios, o condicionador de ar se tornou um aliado na luta dos soteropolitanos contra as altas temperaturas da cidade. O conforto térmico, porém, está ligado a cuidados que devem ser tomados para evitar problemas de saúde ligados ao sistema respiratório.



O ar condicionado funciona de forma parecida com a geladeira: após um processo que envolve a mistura do ar externo com um produto formado por cloro, flúor e carbono, o ar do cômodo interno para no qual o aparelho está instalado se torna refrigerado e perde umidade. O principal perigo no processo, segundo especialistas, é o acúmulo de sujeira na estrutura do aparelho, podendo causar sérias reações alérgicas.



De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia - Regional Bahia (ASBAI-BA) Maria Cecília Freitas de Almeida, sinusite, rinite, amidalite, faringite, bronquite e até otite e anemia estão na lista de quadros que podem ser provocados ou agravados em função da poluição provocada pela sujeita no ar condicionado. “Normalmente a pessoa que está exposta por muito tempo ao aparelho sem a devida manutenção pode apresentar inicialmente coriza e espirros, mas o quadro pode evoluir para cenários mais graves, principalmente se ela tiver tendência a alergias respiratórias”, diz.

"A pessoa que está exposta por muito tempo ao aparelho sem a devida manutenção pode apresentar inicialmente coriza e espirros, mas o quadro pode evoluir para cenários mais graves" - Maria Freitas, Alergologista.

Ambientes com cortinas de tecido, carpetes e tapetes, segundo a alergologista, estão na lista de locais nos quais a atenção deve ser redobrada, pois a concentração dos ácaros em ambiente fechado tende a complicar ainda mais a propensão a doenças respiratórias. “Mesmo com o conforto do ar condicionado, indico que as pessoas abram as janelas e portas para arejar o ambiente, regularmente”.

Limpeza

O diretor da Centraltec, empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar condicionados, Edson de Souza, explica que além dos prejuízos à saúde, a falta de cuidados pode encurtar a vida útil do equipamento. “O principal problema é que o uso constante do equipamento acaba causando um acúmulo grande de sujeira na unidade interna, isso pode acabar obstruindo a passagem de ar e danificar componentes do aparelho”.

A recomendação é que a limpeza da unidade interna seja feita por técnico especializado, pois exige maiores cuidados. O aparelho precisa ser desmontado para lavar toda a estrutura para eliminar fundos, bactérias e ácaros. (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)



Especialistas apontam que a manutenção preventiva (limpeza dos filtros do aparelho) deve ser realizada mensalmente, e pode ser feita pelo proprietário, em casa. “Basta abrir o painel dianteiro, retirar as telas do filtro e lavar com água, mas evite usar produtos de limpeza doméstica. O evaporador pode ser limpo com uma vassourinha”, ensina.



A limpeza interna do equipamento, por sua vez, deve ser feita por profissionais qualificados, pois exige maiores cuidados. “Nesse caso desmontamos a unidade interna e lavamos toda a estrutura para eliminar ácaros, fungos e bactérias, e utilizamos um produto higienizador para garantir a qualidade do serviço”. A falta de manutenção, segundo Edson, pode levar à perda dos direitos de garantia do aparelho, conforme descrito nos manuais dos equipamentos.

A limpeza da unidade interna é completada com o uso de um produto higienizador. A falta de manutenção do ar-condicionado, além de prejuízos à saúde, pode levar à perda da garantia do aparelho. (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Passo a Passo do Ar Condicionado Limpo



1 Tire o aparelho da tomada

2 Remova o painel frontal e limpe-o com um pano macio e seco. Caso esteja muito sujo, molhe o pano com água morna

3 Retire o filtro do aparelho com cuidado e lave a peça em água corrente (fria ou morna)

4 Use sabão neutro e bucha para completar a lavagem

5 Deixe o filtro secar naturalmente ou utilize outro pano macio.