Claudia Leitte aparece coberta de glitter no clipe de Carnaval

Parceria com Pitbull ganha clipe nesta quarta-feira (7); cantores se apresentam amanhã em Salvador

A um dia da abertura oficial do Carnaval de Salvador, a cantora Claudia Leitte lança o clipe da música Carnaval, parceria com o rapper norte-americano Pitbull. Os dois serão responsáveis por dar largada à folia na capital baiana nesta quinta-feira (8), às 17h, com o desfile em um trio independente no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Claudia e Pitbull ainda puxam o bloco Blow Out, no mesmo circuito, na sexta-feira (9).

Cantada em inglês e espanhol, Carnaval foi lançada no último dia 26 em todas as plataformas digitais. O clipe será lançado nesta quarta-feira (7) em primeira mão no TIDAL, mas só chega às demais plataformas no domingo (11).

Filmado em Miami, nos EUA, o clipe tem direção de Darren Craig, nome que já assinou clipes de cantoras como Rihanna, Shakira e Ke$ha. No vídeo, Claudia dá uma "carona" ao rapper Pitbull - apresentando a ele e a seus fãs o Carnaval. Em algumas cenas, ela também aparece bem sensual, com o corpo coberto de glitter.

(Foto: Darren Craig/ Divulgação)