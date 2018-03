Com Natalie Portman, Aniquilação chega à Netflix

Baseado em livro homônimo, trama mistura ficção-científica, terror e teorias de conspiração - e lembra Alien



Disponível na Netflix, Aniquilação é uma interessante mistura de ficção-científica, terror e teorias de conspiração. O filme traz elementos de clássicos como Alien - O Oitavo Passageiro (Ridley Scott/1979) e Vampiros de Almas (Don Siegel/1956) para contar uma trama misteriosa, envolvendo alienígenas e projetos governamentais secretos.

Dirigido por Alex Garland (Ex Machina: Instinto Artifical/2015), o filme foi adaptado do primeiro livro de uma trilogia chamada Comando Sul. Numa base do governo americano chamado Área X, uma militar e professora de biologia, Lena (Natalie Portman), é interrogada sobre suas experiências em uma região tomada por um fenômeno chamado O Brilho.

Em flashbacks, descobrimos que o marido de Lena, Kane (Oscar Isaac), outro militar, voltou para casa depois de um ano numa missão secreta explorando O Brilho. Kane é a única pessoa a jamais ter retornado de lá, e os efeitos da missão em seu organismo foram devastadores: ele sofre convulsões terríveis e entra em coma. Uma cientista, Dra. Ventress (Jennifer Jason Leigh) explica a Lena que um objeto não identificado atingiu um farol próximo ao mar, criando um bizarro campo eletromagnético (e uma espécie de floresta psicodélica) que cresce a cada minuto e ameaça tomar o planeta. Lena é recrutada para a missão de penetrar na área dominada pelo fenômeno e tentar decifrá-lo.

A equipe da expedição é composta inteiramente de mulheres: além de Lena e da Dra. Ventress, são escolhidas três outras profissionais: uma geóloga, uma física, e uma médica. A expedição, claro, é repleta de surpresas e choques com monstros e criaturas bizarras. É inescapável a influência da série Alien, até hoje referência de qualquer filme em que cientistas e militares exploram locais habitados por seres mortais e bizarros.

Se não tem nada de inovador e apela a fórmulas um tanto gastas (alguém ainda se surpreende com cenas em que personagens descobrem vídeos que explicam a história?), Aniquilação é bem realizado e rende vários sustos.