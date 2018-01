CORREIO lista dez ensaios que rolam em Salvador neste verão

O Harmonia abriu temporada de ensaios nesta segunda (8); essa semana tem shows de Denny, Léo Santana, ÀTTØØXXÁ e mais

A segunda-feira (8) foi de muita festa e curtição no Wet’n Wild. Com participação de Wesley Safadão, o primeiro ensaio do Harmonia do Samba, A Melhor Segunda-Feira do Mundo, abriu com chave de ouro o Verão da banda e animou baianos e turistas na capital baiana. Pensando em quem quer curtir as festas mais bombadas do verão em Salvador, o CORREIO trouxe dez opções de ensaios de verão. Veja abaixo.

Com canções como Hipnotizou, atual música de trabalho do grupo - gravada com o pagodeiro Léo Santana; Tic Nervoso, que teve a participação da funkeira Anitta; Moça do Espelho, com o sertanejo Luan Santana; entre outras, a segunda edição do evento - que acontece na próxima segunda, dia 15 de janeiro - também vai animar quem gosta do repertório antigo da banda de pagode baiano. “As antigas rolam sempre. Como são quatro edições, dá para fazer de tudo um pouco”, contou Xanddy ao CORREIO. Ouça à música de Harmonia com Anitta.

Além dos shows completos de Anitta e Matheus e Kauan, no mesmo dia, o público vai curtir ainda participações dos cantores Tayrone e Solange Almeida durante o show do Harmonia: “São nossos amigos. Anitta é de casa, tinha que ter ela. Já participou de nossas segundas, tanto fazendo show, quanto fazendo participações e fica lá até o fim, dançando tudo. Tayrone e Solange também são veteranos e têm a cara do nosso ensaio. Já Mateus e Kauan estreiam na programação. Vai ser massa”, anuncia o cantor.

Para as outras edições, que acontecem nos dias 22 e 29, o vocalista promete quatro convidados de peso - sendo dois na terceira edição e dois para o fechar o projeto este ano. Para alegria do público, as surpresas também farão shows completos. “Nos preparamos o ano todo para isso e são dias muito especiais. Ficamos com aquele frio na barriga, ansiosos para subir no palco, encontrar a torcida e fazer a festa como eles merecem”, contou Xanddy, vocalista do grupo, ao CORREIO, antes de subir ao palco nesta segunda-feira (8).





● Harmonia do Samba: A Melhor Segunda-Feira do Mundo

Próximo ensaio, na segunda (15), terá participação de Anitta

O Harmonia do Samba estreiou na segunda-feira (8), no Wet'n Wild, localizado na Av. Paralela, a festa A Melhor Segunda-Feira do Mundo. Os ensaios de verão da banda continuam em 15, 22 e 29 de janeiro, todas as segundas-feiras do mês, sempre no mesmo local. Para a segunda edição, estão confirmados shows de Anitta e Matheus & Kauan, além das participações de Tayrone e Solange. Os portões do local abrem sempre às 20h, e os ingressos podem ser adquiridos no Pida, na Line Bilheteria, localizada no Shopping da Bahia, e também na loja oficial HS/2GB, instalada no Salvador Shopping, em frente ao Café Kopenhagem, no Piso L2. Pela internet é possível comprar pelo site www.safeticket.com.br.

Serviço

Quando: 15, 22 e 29 de janeiro de 2018, às 20h

Local: Wet’n Wild (Paralela)

Valores:

PISTA: RS 50,00 (Meia Entrada) | R$ 100,00 (Inteira); CAMAROTE: R$ 80,00 (Meia Entrada) | R$ 160,00 (Inteira); FRONT STAGE: R$ 130,00 (Meia Entrada) R$ 260,00 (Inteira)

Informações: (71) 3342-3131

● Léo Santana: Baile da Santinha

O cantor Léo Santana estreou o Baile da Santinha na última sexta-feira (5), entretanto novas edições da festa estão programadas para 12, 19 e 16 de janeiro, sempre às sextas-feiras, no Wet'n Wild (Paralela). No primeiro dia de evento, Léo contou com as participações de Nego do Borel, Claudia Leitte e Mano Valter. Nas próximas edições já estão confirmados Marília Mendonça, MC Kevinho, Gabriel Diniz, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano e Dênis DJ. As datas em que cada um deles se apresentam, no entanto, ainda não foram anunciadas. “Estamos divulgando por semana”, despista Léo. Depois dos convidados, o encerramento fica por conta do anfitrião, que faz show de três horas. O evento começa a partir das 21h.

Serviço

Quando: Todas as sextas de janeiro, às 21h

Onde: Wet’n Wild (Av. Paralela)

Ingresso: R$ 100 | R$ 50 (pista), R$ 80 (camarote), R$ 100 (lounge) | R$ 180 (passaporte pista - 4 dias).

Vendas: Salvador Tickets (2º piso Shopping da Bahia), balcões dos shoppings, além do site da Salvador Produções.

● Psirico: Ensaio do Psi 2018

O grupo Psirico, liderado pelo vocalista Márcio Victor, estreia a temporada de ensaios de verão em 18 de janeiro, uma quinta-feira, no Porto Salvador, localizado no Terminal Náutico (Comércio). As outras edições do Ensaio do Psi ocorrem em 25 de janeiro e 1º de fevereiro, no mesmo local. Na estreia, além do show do Psirico, o evento terá apresentações completas do É o Tchan e do cantor Dilsinho. Os convidados das outras datas ainda serão divulgados. Todas as edições do Ensaio do Psi 2018 começam a partir das 21h. Os ingressos podem ser adquiridos no site Tic Mix.

Serviço

Quando: 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro, às 21h

Atrações: Psirico, Dilsinho e É o Tchan

Local: Terminal Náutico de Salvador

Valores de primeiro lote: R$ 50 (pista) e R$ 120 (camarote)

● ÀTTØØXXÁ: TáBatenu

Dando continuidade aos shows de verão, o ÀTTØØXXÁ promove mais uma TáBatenu, na sexta (12), no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho), a partir das 21h. A festa conta, desta vez, com a participação especial do cantor EdCity e a abertura do Batekoo, movimento de dança preta e periférica (ingressos R$ 40 e R$20). No Largo Tereza Batista acontece a primeira edição do projeto IFÁ e Negra Força Feminina. O evento, que começa às 21h, traz as participações de Luedji Luna e Tássia Reis (ingressos R$ 40 e R$ 20 (primeiro lote) ou R$ 60 e R$ 30 (segundo lote).

Serviço

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quando: 12 de janeiro, 21h

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: O primeiro lote dos ingressos está à venda no SYMPLA e Ticketmix, por R$ 25 (meia), R$ 50 (inteira), além da inteira solidária por R$ 25 + 1kg de alimento (para ser entregue no dia do evento).

● Denny Denan: Encontros de Verão

O cantor Denny Denan estreia sua temporada de ensaios de verão na quarta-feira (10), na Praça Quincas Berro D’Água, localizada no Pelourinho. Os Encontros Verão serão realizados em todas as quartas-feiras de janeiro, sempre no mesmo local. O show de abertura nesta primeira semana será com a banda Bigg. Os convidados das outras datas ainda serão divulgados.

Serviço

Quando: Todas as quartas de janeiro, às 19h

Primeira edição: 10 de janeiro | Outras edições acontecem em todas as quartas-feiras de janeiro

Local: Quincas Berro D'Água - Pelourinho

Ingressos: R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote) - 1º lote /meia entrada

Vendas: Os ingressos podem ser adquiridos no site www.armazemvilas.com.br, bilheteria do Armazém, balcões de ingressos dos principais shoppings, Loja Armazém Ticket do Salvador Norte Shopping, Sympla e Peixe Urbano.

● Olodum: Terça da Benção

Olodum fará primeiro show no dia 16 de janeiro

A lendária banda Olodum estreia sua tradicional temporada de ensaios de verão no dia 16 de janeiro. A Terça da Benção acontece na Praça Tereza Batista, localizada no Pelourinho. Outras edições da festa estão programadas para 30 de janeiro e 6 de fevereiro, sempre às terças-feiras, no mesmo local. Para a estreia, o Olodum contará com a participação da banda É o Tchan e do cantor Jau. Portões abrem às 20h, e os ingressos, que custam R$ 60, devem ser adquiridos na bilheteria do local.

Serviço

Onde: Largo Tereza Batista

Quando: Terça-feira, 16 de janeiro | Outras edições da festa estão programadas para 30 de janeiro e 6 de fevereiro, sempre às terças-feiras

Horário: 20h

Ingressos: R$60 (meia)

● Parangolé: Quartas do Parango

A banda Parangolé, comandada pelo cantor Tony Salles, estreia na quarta-feira (10), no Galpão Live Muisc, localizado no bairro da Pituba, a temporada de ensaios de verão. Outras edições da Quarta do Parango serão realizadas em 17 e 24 de janeiro, sempre às quartas-feiras, no mesmo local. Na noite de estreia, O Parangolé contará com a participação do cantor Devinho Novaes.O evento começa sempre a partir das 22h, e os ingressos custam R$ 40 (Pista) e R$ 70 (Área VIP).

Serviço

Quando: 10, 17 e 24 de Janeiro, às 22h

Atrações: Parangolé e Devinho Novaes

Local: Galpão Live Music

Classificação: 18 anos

Valores: R$ 40 (pista) R$ 70 (área VIP)

Vendas: Sem taxa na Salvador Tickets 2º piso do Shopping da Bahia ou nos balcões de ingressos dos shoppings

Informações: www.salvadorproducoes.com.br

● Jau: Jau Natural

O cantor Jau entreou neste domingo (7), no Píer do Terminal Náutico, em Salvador, sua temporada de ensaios de verão, batizada de Jau Natural. A festa será realizada também em 14, 21 e 28 de janeiro, sempre aos domingos, no mesmo local. Na edição de estreia, Jau recebeu o cantor Saulo e o Cortejo Afro. Os convidados das próximas edições ainda serão divulgados. O evento está marcado para começar a partir das 17h, e o primeiro lote de ingressos custa R$ 60. As entradas podem ser adquridas na Ticketimix e nos balcões de ingressos.

Serviço

O quê: JAU Natural

Onde: Terminal Náutico

Quando: 14, 21 e 28 de janeiro, sempre aos domingos

Horário: 17h

Ingressos: R$70 (meia) e R$140 (inteira)

Vendas: Na Ticketimix e nos balcões de ingressos

● Alexandre Peixe e Danniel Vieira: Ensaio do Harém

A festa Ensaio do Harém continua em janeiro

Os cantores Alexandre Peixe e Danniel Vieira estrearam a temporada de ensaios de verão no mês de novembro de 2017, entretanto a festa Ensaio do Harém continua em janeiro de 2018, com uma edição no dia 21, na Área Verde do Othon, em Ondina. O evento começa a partir das 18h. Os ingressos custam R$ 70 e estão à venda na sede da Diva, localizada na loja Chez Cohen, 2º piso do Salvador Shopping, no Ticketmix e nos balcões de ingressos.

Serviço

Local: Área Verde do Othon, em Ondina

Atrações: Alexandre Peixe, Danniel Vieira e Papazoni

Data: 7 de janeiro

Horário: a partir das 16h

Ingressos: R$ 70

Vendas: Na sede da Diva, localizada na loja Chez Cohen, 2º piso do Salvador Shopping, no Ticketmix e nos balcões de ingressos.

Informações: (71) 3334-1530 / 98136-7184 (whatsapp) ou pelo site www.divaentretenimento.com.br.

● Filipe Escandurras: Escandurras de Verão

O cantor Filipe Escandurras estreou na última quinta-feira (4) a festa Escandurras de Verão. O evento outras edições em 11, 18 e 25 de janeiro, sempre às quintas-feiras, no Terrazo Vilas, que fica em Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O convidado da edição da próxima semana, em 11 de janeiro, é a banda La Fúria. A festa começa a partir das 22h, e os ingressos custam R$ 50.

Serviço

O quê: Escandurras de Verão

Onde: Terrazo Vilas

Quando: 11, 18 e 25 de janeiro, sempre às quintas-feiras

Horário: 22h

Ingressos: R$50

Vendas: Na bilheteria do local.