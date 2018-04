Famosos lamentam morte de Dona Ivone Lara

Sambista morreu na noite desta terça-feira (16) aos 97 anos; família fala em 40 canções inéditas

Dezenas de famosos lamentaram nas redes sociais a morte da sambista Dona Ivone de Lara, que estava internada desde sexta-feira (13), em decorrência de uma insuficiência cardiorrespiratória. A cantora é considerada a "Dama do Samba".

"Chora o Império, chora a música e chora o Brasil que ainda consegue sonhar", resumiu a compositora Ana de Hollanda.

O sambista Dudu Nobre reproduziu parte de uma das canções imortalizadas na voz de Dona Ivone Lara, que deixou 40 músicas inéditas, segundo a família.

"Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu!!! Obrigado por tudo, Dona Ivone Lara. As bênçãos, os ensinamentos, as conversas, os sambas, a poesia. Descanse em paz 'Grande Dama do Samba'", escreveu.

"Descanse em paz…", desejou Maria Rita , pelo Twitter.

A artista ainda afirmou estar "sem palavras" ao saber da morte da sambista

Xande de Pilares usou o Instagram para agradecer pelos "ensinamentos e sambas lindos deixados de herança".

"Seja muito bem recebida por nosso pai maior, Dona Ivone Lara! Obrigado pelo ensinamentos e pelos sambas lindos deixados de herança!!! Salve Dona Ivone Lara", saudou o cantor.

O cantor Belo ressaltou a voz de Dona Ivone Lara, que o "acalma e faz sonhar", e desejou que a artista descansasse em paz.

"Tristeza rolou nos meus olhos do jeito que eu não queria. Dama do samba, Mãe do Samba, Rainha do samba. Seu legado continua, e sua obra será Eterna!!!", destacou Belo.

A compositora Ana de Hollanda destacou a importância de Dona Ivone Lara para a força da mulher do samba e compartilhou a gravação de um dos sucessos da sambista, "Sonho Meu", em parceria com Délcio Carvalho e dueto com Clementina de Jesus.

"Uma mulher que foi sambista numa época em que os terreiros de samba eram domínio dos homens, compositora das melhores, enfermeira, mulher forte e maternal. Chora o Império, chora a música e chora o Brasil que ainda consegue sonhar", frisou.

A sambista e deputada estadual Leci Brandão homenageou Dona Ivone Lara, a quem chamou de "rainha" e "mestre".

"Madrugada triste, meu coração está apertado... Nossa amiga e mestre, Dona Ivone Lara, nos deixou. Já sinto saudades, descanse em paz rainha!", destacou a parlamentar de São Paulo.

Filho do astro do samba Arlindo Cruz, o também sambista Arlindinho lembrou de um show realizado no último domingo em homenagem à Dama do Samba. Para o cantor, a perda de Dona Ivone Lara — "a nossa eterna mãe baiana" — é "inestimável".

"Não sei nem dizer o que estou sentindo. Um misto de tristeza e alegria, pois só ela sabe o que estava passado por aqui. Eu tenho que agradecer a dona, dama, diva, estrela do samba de luz radiante, por tudo que ela fez pelo segmento que hoje vivemos. Uma mulher negra que venceu todas as batalhas que lutou, e só perdeu uma. Uma que ela não poderia ganhar mesmo, na verdade nenhum de nós venceremos", frisou o artista.

