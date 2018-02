Ivete Sangalo recebe alta do hospital com as gêmeas 

Cantora não falou com a imprensa

Quatro dias após dar à luz as gêmeas Marina e Helena, a cantora Ivete Sangalo recebeu alta Hospital Aliança, em Salvador, por volta das 11h30 desta quarta-feira (14). Momentos antes da sua saída, houve confusão entre equipes de televisão e fotógrafos que aguardavam a saída da cantora. Por conta da confusão, ela decidiu sair pelo acesso lateral da unidade de saúde em carro conduzido por seu marido, Daniel Cady.

Além de Cady, o filho primogênito do casal, Marcelo, também estava no hospital acompanhando a saída das irmãs. As gêmeas, o irmão, a mãe e o pai saíram todos juntos, no carro da família.

Marido da cantora saiu dirigindo o carro com a esposa e as filhas (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Minutos antes, o assessor da cantora avisou que Ivete falaria com todos. Mas não foi dessa vez. Após uma confusão entre fotógrafos de outros estados e cinegrafistas locais - que se agrediram verbalmente e, por pouco, não utilizaram seus equipamentos para partir pra gressão física -, Ivete deu para trás e decidiu que não falaria.Nas primeias horas da manhã, já era grande a movimentação de profissionais da imprensa na saída principal da maternidade do hospital.

Fotógrafos, cinegrafistas e repórteres não arredaram os pés da porta pela qual Ivete passaria com as gêmeas. Era por volta de 11h40 quando, já de alta, a cantora apontou na recepção, a poucos passos da saída. Ivete segurava uma das filhas e o marido, Daniel Cady, a outra. Eles, além de Marcelinho, chegaram a acenar para os fãs e a imprensa, que aguardaram a saída.

Estão ótimas, cheias de saúde [Marina e eHelena]. Só não vou falar com vocês porque todos vieram da farra de carnaval. Eu vou ficar uns dois anos e meio de licença, vocês vão me sustentar", brincou a cantora.

Conforme a assessoria de Ivete, todos seguiram para o apartamento da família, no bairro do Campo Grande, que já está preparado para receber as meninas.

Brindes entregues (Foto: Ag. News)

Fãs

Desde cedo, pelo menos dez fãs de Ivete Sangalo aguardavam, ansiosos, para ver a mamãe do ano e as filhinhas. Para a técnica em segurança Gleice Mara, 33 anos, o momento é de felicidade. "É muito bom poder estar aqui, participar e ver tudo isso de perto", disse ela, que é integrante do fã clube A Raça Ruim de Ivete Sangalo.

A gestora em RH Silvia Macêdo, 34, também compartilhou do mesmo momento de alegria. "É uma satisfação poder vivenciar isso. Nós que já a acompanhamos há quatro anos com o fã clube ficamos muito satisfeitos. Nos alternamos para nos fazermos presentes todos os dias, desde de sábado", contou ao CORREIO.

Helena e Marina estão se alimentando bem através da amamentação. Quem foi à maternidade para conhecer as pequenas foi presenteado com potinhos de vidro, contendo pudim dentro. Mais uma vez, Ivete pediu que sua assessoria distribuísse para fãs e imprensa as lembrancinhas preparadas para quem foi visitar as gêmeas.

Todos os fãs e profissionais da imprensa receberam, além do potinho com pudim de mel, uma garrafinha com água mineral. Nas embalagens, uma mensagem da família: "Hoje é dia de alegria, hoje é dia de amor! Com amor, família Sangalo Cady".

Na manhã de terça-feira (13), a cantora apareceu na sacada do Hospital Aliança e acenou para os jornalistas.

"Está tudo ótimo. As meninas são lindas. O parto foi lindo. São quietas. Estou amamentando as duas ao mesmo tempo. Nas primeiras noites, a adaptação é mais difícil, mas já se apagaram. Eu tenho muito leite, graças a Deus. As duas são gulosas", disse a cantora

Foto: Reprodução/Instagram

Alegria antes do parto

Segundo a tia coruja Cynthia Sangalo, as gêmeas não são idênticas. “Uma se parece mais com o pai e outra com a mãe”, relata. A tia ainda conta que o clima no segundo andar do hospital, onde a cantora está em observação com as pequenas, é de muita felicidade. Não à toa mamãe não se conteve e teve que gravar um vídeo e postar em seu Instagram. “A gente dizia vai descansar, Ivete! E ela dizia: 'me deixa, eu tô feliz e quero mostrar que tô feliz!”

A médica obstetra Luciana Vieira Lopes, responsável pelo procedimento cirúrgico, disse, em coletiva na frente do Hospital Aliança, em Salvador, onde as meninas nasceram.

"Ela chegou muito tranquila e alegre como sempre. Ela desencadeou um processo de parto naturalmente. Deu entrada por volta de 1h no hospital com as rotinas e protocolos habituais da assistência em obstetrícia", destacou a médica.

Por volta das 4h30, a baiana postou um vídeo na maternidade anunciando seu parto. Às 6h, a assessoria da cantora confirmou ao CORREIO o nascimento das gêmeas Helena e Marina no Hospital Aliança, em Salvador. Ambas vieram ao mundo pesando cerca de três quilos. Segundo a assessoria da cantora, Ivete teve um parto cesário e está bem.

"E é com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre . Amo vcs!", escreveu a cantora na legenda do vídeo postado em seu Instagram. No vídeo, ela aparece com familiares ao som de No Groove, música que gravou com Márcio Victor e que concorre à hit do Carnaval, um pouco antes de ter as filhas.

Na publicação, fãs e amigos da cantora comemoram o momento e brincam com o fato da cantora, que ficou fora do Carnaval deste ano, dar à luz em plena folia. "Deus abençoe muito", publicou a blogueira Camila Coutinho. Já a atriz Fernanda Paes Leme, que está em Salvador para o Carnaval, também comentou a publicação: "Amo vc!!! Vai com tudo". "Eu não disse que iam nascer no Carnaval?", comentou uma fã. "Você só nos surpreende", disse outra. "A mamãe mais amada do Brasil!", resumiu mais um fã.