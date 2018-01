Justiça bloqueia parte dos bens de Marília Mendonça

Ação é para garantir devolução do valor de ingressos pagos pelos fãs

Parte dos bens da cantora Marília Mendonça foram bloqueados nesta segunda-feira (8) após uma determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O motivo é o ressarcimento dos fãs que compraram ingressos para shows da cantora que foram cancelados.

Marília faria shows nos meses de fevereiro e março do ano passado na cidade mineira de Araguari. No entanto, as apresentações não aconteceram por conta da chuva. Como não houve show, a 'musa da sofrência' também não recebeu o cachê.

Em nota, a assessoria de imrepnsa da cantora defendeu que a devolução do dinheiro pago pelos ingressos deve ser responsabilidade da empresa contratante e não da cantora.

No dia 18 de janeiro acontecerá uma audiência de conciliação e, caso não entrem em acordo, os bens de Marília Mendonça continuarão bloqueados.