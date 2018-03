Pescadores ficam à deriva durante horas na Baía de Todos os Santos

Vítimas contaram aos policiais que o barco teve uma pane

Três pescadores ficaram à deriva na Baía de Todos os Santos, a seis quilômetros da costa, de terça-feira (20) até a manhã desta quarta (21). Algumas embarcações passaram por eles, mas não viram o barco. O trio foi resgatado por policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) que estavam patrulhando a região.

O subtenente Antônio dos Santos, 46 anos, contou que estava com outros três colegas, fazendo rondas na região, quando avistou a embarcação, por volta das 9h. Os policiais perceberam que o barco estava fora da rota, e viram pessoas acenando e pedindo socorro.

"Estávamos fazendo o patrulhamento de combate à pesca predatória quando vimos a embarcação. Quando nos aproximamos, eles começaram a acenar, pedindo ajuda. O barco não tinha equipamentos de segurança, como coletes. Eles também estavam sem lanternas, apitos e até a água que levaram já havia terminado", contou.

Os pescadores disseram para os policiais que saíram para pescar na manhã de terça-feira e estavam retornando para casa, à noite, quando a embarcação teve uma pane. Eles ficaram à deriva entre a Ilha dos Frades e Salvador durante toda a noite e madrugada.

Durante esse período algumas embarcações passaram pela região. Os pescadores acenaram com as mãos e as camisas, mas não foram vistos. O barco foi rebocado até a Ponta do Humaitá, e eles passam bem.

Pescadores estavam sem equipamentos de segurança (Foto: Divulgação/ PMBA)

Cuidados

O subtenente contou que os acidentes no mar são comuns. A região onde os pescadores ficaram à deriva, no trecho entre Salvador e Ilha dos Frades, é conhecido pelos policiais por acontecer esse tipo de situação. Outro ponto comum de acidentes como esse é a localidade entre a capital e Itaparica, e o trecho próximo do município de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.

"É muito importante que alguns cuidados sejam tomados antes de entrar no mar. É preciso verificar a quantidade de combustível, as condições mecânicas do motor, do casco e ver se os coletes, apitos e lanternas estão na embarcação. É importante também levar água reserva para poder se manter hidratado nessas situações", afirmou Santos.

Ele disse que, além de motor quebrado, outra situação comum são pescadores que entram no mar com barco a remo e esquecem do tempo. A maré enche, o vento muda de direção, e eles não conseguem sair da correnteza. Na situação desta quarta, os três trabalhadores foram retirados do mar alguns minutos antes da chuva que caiu sobre a cidade.