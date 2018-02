Restaurantes de Salvador participam de festival de caipirinha

Evento acontece entre 15 de março e 1º de abril

Com proposta de divulgar a Cachaça baiana, a caipirinha e a gastronomia regional, vai rolar o 1º Festival da Caipirinha da Bahia. O evento, que acontece entre os dias 15 de março e 1º de abril, será uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a mais brasileira das bebidas. "A proposta é que cada estabelecimento crie novas sensações e novas experiências a seus clientes, usando exclusivamente a cachaça em sua produção”, informa o idealizador do festival, Raimundo Freire.

(Foto: Divulgação)

Bebida típica do Brasil, a caipirinha foi criada por volta de 1918 no interior de São Paulo, e hoje é conhecida no mundo todo, sendo uma das marcas do país. Durante o festival, em dezenas de estabelecimentos da capital baiana, você poderá provar desde a versão clássica com limão, até releituras mais elaboradas com outras frutas e também xaropes. “Há quem defenda ferrenhamente a receita tradicional, mas num país com tanta riqueza de frutas e cachaças de variados aromas, é desperdício ficar só na básica”, comenta Raimundo.

(Foto: Divulgação)

O projeto é uma realização do Kikaxassa em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-Ba). Todos os drinques terão preço fixo de R$ 10, com venda proibida para menores de 18 anos.