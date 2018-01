Show de Alinne Rosa abre camarote gratuito na Barra neste sábado

Apresentação na Casa Skol começa às 18h

Faltam pouco mais de duas semanas para o Carnaval tomar conta da orla da Barra, mas neste sábado (20) os foliões já podem começar a sentir o clima da festa com a cantora Alinne Rosa. Ela será a primeira atração da Varanda Redonda, da Casa Skol - que funcionará como primeiro camarote gratuito do Carnaval de Salvador. Alinne fará show no espaço neste sábado (20) a partir das 18h. Essa primeira apresentação - assim como a do sertanejo Dan Valente, no próximo dia 27 - será exclusivamente para a rua. A ação é realizada pela Skol, patrocinadora do Carnaval de Salvador, em parceria da Prefeitura.

Varanda onde ocorrerá a apresentação de Alinne Rosa, na Avenida Oceânica (Foto: Betto Jr./Arquivo CORREIO)

Durante a folia, o espaço - que fica na avenida Oceânica perto do banco Itaú - terá apresentações do grupo FitDance para animar a abertura da casa, como também em todos os dia da folia.

O espaço vai receber no primeiro domingo de fevereiro (4), data em que também ocorre mais uma edição do movimento Furdunço, a banda Àttooxxá. A partir desta data, o espaço funcionará aberto ao público com um palco pensado para entreter tanto os foliões de dentro e fora do local.

O camarote tem capacidade para receber 1,5 mil pessoas. Voltado para a inclusão, o camarote tem estimativa de levar entretenimento para aproximadamente 15 mil foliões. Durante o Carnaval, se apresentarão no local Margareth Menezes, Pitty, Rael, Larissa Luz, Felguk, Karina Buhr e Nego do Borel.

Confira calendário de shows do camarote:

27.01 Dan Valente

04.02 ÀTTØØXXÁ

08.02 Margareth Menezes

09.02 A definir

10.02 Pitty

11.02 Rael

12.02 Nego do Borel

13.02 Felguk