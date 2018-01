Simone e Simaria estreiam no The Voice Kids e recebem elogios

Com time de técnicos formado por baianos, programa bateu recorde de audiência

A terceira edição do The Voice Kids estreou meste domingo (07), marcada por bons momentos musicais e muita emoção. Um dos destaques foi a estreia de Simone e Simaria como juradas da competição. A dupla substituiu Victor e Leo - na edição passada, Victor afastou-se do programa após ser acusado de agressão pela então mulher Poliana Bragatini.

Simone e Simaria se emocionaram com a apresentação de Augusto Michel, de 12 anos, e relembraram o início da carreira, quando ainda eram crianças.

"A gente tinha a sua idade e nosso pai e nossa mãe levavam a gente para participar de shows de calouros. Quando você soltou a voz e começou a cantar essa música, que meu pai amava, tocou meu coração", disse Simaria, referindo-se à música Estrada da Vida, de Milionário e José Rico.A estreia das 'coleguinhas', como são carinhosamente chamadas pelos fãs, gerou muitos elogios nas redes sociais.

As manas sejuntaram a Carlinhos Brown e Claudia Leitte, que também se emocionaram muito no programa de estreia, que bateu recorde de audiência. Superando o dia 22 de janeiro do ano passado, quando havia registrado 18.1 pontos, a competição musical obteve média de 19.2 pontos de média e alcançou 23.2 de pico. No mesmo período, a Record, que exibia o dominical de Geraldo Luís, fechou com 10 e o SBT, na exibição do Domingo Legal, em terceiro com 7 pontos.

Flavio Goldemberg, diretor-geral do programa, falou recentemente sobre as suas expectativas. “The Voice Kids é uma delícia. É isso que vocês estão vendo aqui. A gente se diverte e se emociona. É um privilégio fazer parte desse programa”, disse.