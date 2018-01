Sou Verão encerra temporada na Ribeira

Bairro teve a manhã marcada pela alegria das crianças e clima de diversão.

Aos 39 anos, o professor Reinaldo Valverde nunca tinha andado de patins. "Sempre tive vontade, mas nunca tive oportunidade e coragem (risos). Estou com frio na barriga e medo de cair, mas como tem instrutores aqui, é melhor eu aproveitar a chance, né?", revela Reinaldo que, entre um desequilíbrio e outro, foi reconhecido e estimulado por alunos moradores da região.

Após quatro edições na Ribeira, o Sou Verão encerra suas atividades no bairro com um público estimado de 1000 pessoas ao longo de dois meses de atividades. "Fechamos um ciclo especial na Ribeira, importante ponto histórico, turístico e cultural da cidade, que é tão bonito e que foi recentemente revitalizado. Para nós do Correio, foi muito bom e importante ver a aceitação da população a cada edição. Trouxemos esportes diversos, música, dança e diversão em quatro edições pensadas com todo cuidado e para toda a família. Ao vermos a alegria de tantas crianças, jovens e adultos, nossa principal sensação é de dever cumprido", destaca Carol Pithon, Coordenadora de Projetos do Estúdio Correio.

Preparados desde as 6h da manhã, a turminha da família Souza foi a primeira a chegar na nova orla. "É a terceira vez que estamos aqui. Na primeira eles curtiram o caiaque e o stand up paddle, agora a mania são os patins e o skate", revela Edilson Souza, 35, pai de Luan e tio de boa parte da turma.

Responsável por juntar a galera e convencer o pai a levá-los cedo, o jovem Luan, 10, diz que esse ano foi especial. "Eu adoro esportes e queria que tivesse todo final de semana. Já estou esperando o próximo verão", anuncia o pequeno, enquanto se divide entre andar de skate e se aventurar nos patins.

Após sua penúltima edição, o projeto segue para a Barra no próximo sábado, 27, encerrando a temporada de esportes do projeto. Quando o assunto é música, a temporada de shows encerra hoje, 20, a partir das 18h, no Largo da Mariquita – Rio Vermelho.

Para fechar com dança e comemoração, a noite será animada pelo blackbang da banda Àttooxxá que, ao lado de Márcio Mello, Zabah Bush, DJ Raiz e Banda do Rio Vermelho, prometem muito pagodão eletrônico, reggae, dancehall e marchinhas de carnaval numa mistura para ninguém ficar parado.

Sobre o Sou Verão

Música e diversão são oferecidos pelo Sou Verão - projeto do Correio realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin, Vitalmed e O Boticário.

No dia 27 de janeiro, no Farol da Barra, das 8h às 12h, o público pode se divertir com patins e longboard, tendo o suporte de instrutores que atendem de forma gratuita, a partir de inscrições feitas no local.

Quando o assunto é música, a programação encerra hoje, com DJ Raiz, Márcio Mello, Zabah Bush, Banda do Rio Vermelho e Àttooxxá. Os shows gratuitos acontecem no Largo da Mariquita – Rio Vermelho, a partir das 18h.