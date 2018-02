Taís Araújo, Lázaro Ramos e Luís Miranda gravam Mister Brau em Angola

Nova temporada estreia em abril, na TV Globo

As gravações da quarta temporada de Mister Brau estão a todo vapor. Os atores Lázaro Ramos, Tais Araújo e Luis Miranda desembarcaram em Angola, na semana passada, para gravar alguns dos episódios da temporada, que estreia na TV Globo em abril.

Acostumado a uma carreira cheia de êxitos e prêmios, Brau (Lázaro Ramos) conhecerá o fracasso pela primeira vez, e perderá sua identidade musical na nova temporada da série, ao mesmo tempo em que sua esposa, Michele (Tais Araújo) irá se transformar numa cantora internacional e aclamada pelo público e crítica.

(Fotos: Reprodução/ Instagram)

Decidido a retomar o sucesso, Brau pedirá abrigo para Carmo (Cacau Protásio), irmã de Lima (Luis Miranda), e moradora do bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Lá, o cantor tentará se adequar aos gêneros musicais que tocam nas emissoras de rádio populares, e cantará até mesmo sertanejo, até decidir viajar com Michele para Angola.

Na África, ele entrará em contato com suas raízes, e recuperará sua identidade pessoal e artística. A cantora angolana Titica (que fez uma parceria recente com a BaianaSystem na música Capim Guiné) participa de uma das cenas. No Instagram, ela compartilhou um vídeo dos bastidores e agradeceu o convite da equipe.

De acordo com a coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, Lázaro vai gravar um show ao lado de Titica e de outros artistas angolanos, como Yuri da Cunha, Pérola, Daniel Nascimento, Cabo Snoop, Mestre Dangui e DJ Falcão. Serão quatro dias de trabalho na capital da Angola, sob o comando da diretora Flávia Lacerda.