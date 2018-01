TJ premia unidades baianas que reduziram taxas de congestionamento

Critério de avaliação é idêntico ao adotado pelo CNJ

Das 456 unidades judiciais na Bahia, 168 foram contempladas com o Selo Justiça em Números do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A premiação, com selos diamante, ouro, prata e bronze, foi realizada na tarde desta terça-feira (16) no auditório do tribunal no CAB.

São premiadas, por competência, as varas que apresentaram as menores taxas de congestionamento. O critério de avaliação é idêntico ao adotado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a edição nacional do Selo Justiça em Números.

Os números obtidos em 2017 já colocam o TJBA em destaque no âmbito nacional e na categoria de Médio Porte, à qual está vinculada a corte baiana, de acordo com o secretário de Planejamento, Igor Caires.

A primeira solenidade de entrega dos selos teve um auditório lotado, com a presença em peso de desembargadores e servidores.

Inicialmente, representantes dos cartórios integrados das Varas de Relação de Consumo, receberam menção honrosa pelo trabalho desenvolvido. Em seguida, foram chamados magistrados e servidores das varas judiciais que ganharam o selo diamante. Ao final da solenidade, o advogado e especialistas em motivação, Marcos Rossi, ministrou palestra para desembargadores, juízes e servidores.

Durante o agradecimento a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, também recordou o compromisso firmado no início de sua gestão de melhorar a posição da corte no ranking nacional organizado pelo CNJ.

"A mudança de posição do tribunal no ranking nacional é um desafio institucional muito além de qualquer vaidade pessoal. Embora os números alcançados sejam excelentes, eles são apenas o inicio de uma caminhada que não admite retrocessos", afirmou.