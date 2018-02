Tudo sobre o casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza

Cerimônia e festa do humorista e da cantora, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, vai até 5h de quinta (1º)

Um dos casamentos mais badalados da internet acontece nesta quarta-feira (28). O maior youtuber do Brasil, o humorista Whindersson Nunes, 23 anos, e a cantora Luísa Sonza, 19 anos, se casaram em uma cerimônia para 350 convidados em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Entre os convidados estavam nomes como Angélica, Neymar, Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Anitta - até um momento, nenhum deles apareceu ainda na cerimônia, mas podem chegar para a festa. Uma das madrinhas do casamento, a cantora Simaria, da dupla com Simone, havia informado que não poderia comparecer ao casamento, mas deu um jeito de aparecer no evento.

Olha a noiva! Luísa entrou na Capela por volta das 17h20

(Foto: Reprodução/Instagram)

Durante a cerimônia, Luísa cantou Olhos Castanhos para o amado. Essa foi a música que ela escreveu para ele. Veja trecho.

Assista ao noivo minutos antes da entrada da cantora e veja a entrada da noiva.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Às 17h, o noivo subiu no altar e já espera a noiva

(Foto: Reprodução/Instagram)

Às 16h, o cerimonial postou uma foto da noiva Luísa Sonza terminando de se arrumar; alguns convidados já chegaram

(Foto: Reprodução/Instagram)

Simone é uma das madrinhas do casório

(Foto: Reprodução/Instagram)

A data do casório (28 de fevereiro) foi escolhida porque é o dia em que eles deram o primeiro beijo, meses depois Whindersson a pediu oficialmente em namoro. Namorando há quase dois anos, o jovem casal se conheceu pela internet, no Instagram. Depois de um tempo, se tornaram grandes amigos e não desgrudaram mais, revelou a noiva em entrevista à Quem. Confira fotos dos convidados que chegaram cedo na festa.



Gabriela Pugliesi apostou em look com decotão

(Foto: Instagram/Reprodução)

Veja fotos da decoração do local.

(Fotos: Reprodução/Instagram)

Saiba mais sobre a festa

O local do casamento, além da capela, também possui outras áreas como o Santuário dos Milagres, com 9 mil metros quadrados à beira-mar da Praia do Marceneiro. O espaço conta ainda com 2 estruturas cobertas.

Capela dos Milagres

(Foto: Divulgação)

A festa baladada está prevista para durar pelo menos 13 horas - das 15h às 5h de quinta (1º). O som da balada ficará por conta de DJ Alok, MC Kekel e Jefferson Moraes. A noiva vai entrar no altar com a marcha nupcial, que é um sonho de Whindersson.

(Foto: Divulgação)

A decoração ficará por conta de Kessia Tabosa, da Paraíba; o cerimonialista é Wallace Albuquerque, de Curitiba; e o chefe de segurança será Marcio Avelino, do Rio de Janeiro. Eles vão se casar em uma tenda de frente para o mar, mas com um piso. O local estará decorado com flores brancas, durante a cerimônia, e flores em tons rosé para a festa.

Comida

Ainda segundo informações da Quem, o cardápio do evento será assinado pelo chefe Wanderson Medeiros, que fará comidas típicas dos estados de origem do casal: Luísa é do interior do Rio Grande do Sul, e Whindersson do interior do Piauí. “Então, teremos tapioca, massa, arroz carreteiro… simples e nada gourmet. Vai ter umas comidinhas mais elaboradas, mas teremos também estes pratos mais simples que todo mundo gosta mais, né?”, contou a noiva à QUEM.

O vestido

O esperado vestido de Luísa Sonza vai ser assinado por Lethicia Bronstein e terá um decote em V e muitas aplicações. Ela também terá uma troca de roupa para a festa. “É algo mais fluído, confortável. Ele tem transparências, então usarei com uma hot pant”, explicou Luísa Sonza à Quem.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal carioca O Dia, o look completo da noiva estaria avaliado em R$ 250 mil - só vestido dela teria custado R$ 50 mil.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Pedido via YouTube

O pedido de noivado foi feito pelo YouTube, no qual Whindersson Nunes tem mais de 27 milhões de seguidores."O pedido foi feito durante um vídeo no canal dele no YouTube. Estávamos completando dois anos de namoro e ele pediu para gravarmos uma brincadeira, a qual eu tinha que adivinhar os itens que estavam em uma caixa. Foi quando peguei uma caixinha, abri e percebi o anel. Na hora eu pensei: 'Meu Deus, ferrou!' (risos). Eu abri a venda, ele se ajoelhou e pediu para casar comigo", relembrou em entrevista à Quem.