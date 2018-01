Vítima de febre amarela, morre paciente internado no Couto Maia

Homem de 49 anos veio do interior de SP para Itaberaba

O paciente que tinha sido diagnosticado com febre amarela em Itaberaba, no Centro-Norte do estado, morreu no fim da tarde de domingo (14). O homem de 49 anos estava internado desde quarta-feira (10), no Hospital Couto Maia, na Cidade Baixa, vindo do interior do estado.

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Itaberaba em sua página oficial no Facebook. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) não tinha confirmado a informação até a publicação desta reportagem.

Na semana passada, a Sesab anunciou que o paciente veio de Taboão da Serra, cidade do interior de São Paulo, estado onde residia. Ele teria começado a apresentar os sintomas da doença no dia 2 deste mês, mas chegou na Bahia somente no dia 5.

Esta é a primeira morte por febre amarela no estado desde o ano passado. Em nota, a prefeitura de Itaberaba lamentou a morte do paciente e informou que está à disposição da família da vítima.

“Nesse momento triste, reforçamos a importância de faxinar os quintais e eliminar qualquer possível foco. Nada de acumular lixo ou água parada. Se não tomou vacina, procure a unidade mais próxima. Somos todos responsáveis pela erradicação dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O poder público já fez o que devia. #FaçaSuaParte”, escreveram, na rede social.

Salvador

Este ano, oito macacos mortos já foram encontrados por autoridades ambientais em Salvador. Só na sexta-feiras (12), a Guarda Civil Municipal recolheu quatro animais - um no Condomínio São Paulo, outro no bairro de Sete de Abril, um na Estrada Velha de Periperi e outro em Dom Avelar

Ao todo, foram 52 macacos com diagnóstico positivo para febre amarela em 2017. Outros 65 macacos tiveram resultado negativo e 98 indeterminado. No total, foram 701 animais encontrados mortos em todo o estado. Os 486 restantes permanecem sob investigação na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Vacinação

A Bahia, São Paulo e o Rio de Janeiro vão fazer campanha de vacinação contra a febre amarela com doses fracionada e padrão. A medida anunciada semana passada pelo Ministério da Saúde visa evitar a expansão da doença em áreas próximas de onde a doença circula atualmente. Em São Paulo, 13 pessoas morreram por causa da febre amarela.

Na Bahia, segundo dados do Ministério da Saúde, de 1º de julho de 2017 a 8 de janeiro deste ano foram notificados 11 casos da doença - seis foram descartados e cinco permanecem em investigação. A vacinação vai acontecer entre 19 de fevereiro e 9 de março. O dia ‘D’ de mobilização será no dia 24 de fevereiro.

Na Bahia, mais de 3,3 milhões de pessoas serão vacinadas, sendo que 2,5 milhões delas serão imunizadas com a dose fracionada da vacina em oito municípios: Salvador, Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, São Francisco do Conde e Vera Cruz. E terão ainda 813 mil doses padrão.

Ao anunciar a nova medida, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou que a adoção do fracionamento visa evitar um surto como ocorreu no primeiro semestre de 2017.

Sintomas da febre amarela

Início súbito de febre

Calafrios

Dor de cabeça intensa

Dores nas costas

Dores no corpo em geral

Náuseas

Vômitos

Fadiga

Fraqueza

Febre alta

Icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos)

Hemorragia (especialmente a partir do trato gastrointestinal)

Choque

Insuficiência de múltiplos órgãos