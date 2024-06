CONFIRA DICAS

Aumento de fluxo na BR-324 será de 5% no durante ‘feriadão’ do 2 de Julho

Com a chegada do feriado de 2 de Julho, data comemorativa da Independência do Brasil na Bahia, a ViaBahia prevê um aumento de 5% no fluxo de veículos na BR-324. A concessionária acredita que o aumento do tráfego na rodovia seja impulsionado pela possibilidade de ‘dia ponte’ com a segunda (1º) e pelas festividades de São Pedro em diversas cidades do interior baiano.