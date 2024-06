PELOURINHO

Culinária Musical terá entrada gratuita no 2 de julho

Dão Black e Samba do Bichão animarão a festa

Da Redação

Publicado em 28 de junho de 2024 às 08:37

Culinária Musical terá portas abertas dia 2 de julho no Pelourinho Crédito: Andre Fofano/Divulgação

No dia 2 de julho, terá edição extra do Culinária Musical, na Casa do Benin (Pelourinho). O evento mensal, realizado pelo Afrochefe Jorge Washington, terá portas abertas nessa edição, sem cobrança de entrada.

A música e diversão ficarão por conta do cantor e compositor Dão Black, que convida o Samba do Bichão para participação especial. O almoço do Afrochefe terá como opções Sarapatel, Arrumadinho de Fumeiro e a tradicional Moqueca de Banana da Terra, para quem não consome proteína animal. Com portas abertas, os pratos serão vendidos a R$ 70 (para duas pessoas).

Esta é a segunda edição especial 2 de Julho do Culinária Musical. Em 2022, também com entrada gratuita, a Casa do Benin lotou, reunindo mais de 200 pessoas e consagrando o evento na agenda cultural da cidade.

Serviço:

O que: Culinária Musical no 2 de Julho

Quando: 2 de julho (terça-feira), das 12h às 17h

Onde: Casa do Benin (Pelourinho)