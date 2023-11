Africanos na Bahia: as experiências e semelhanças de quem escolheu o solo baiano como nova casa

Podcast O Que a BA Quer Saber. Crédito: Reprodução

Falar sobre a conexão entre a Bahia e a África é um assunto já muito debatido. As semelhanças culturais, religiosas, gastronômicas podem ser vistas todos os dias no cotidiano de um baiano. Mas esse intercâmbio cultural muitas vezes se limita às experiências vividas por nós, que moramos na Bahia e no Brasil, e talvez pouco se perceba como que homens e mulheres africanos que escolheram a Bahia para viver, percebem e vivem essa realidade de troca e similaridade.

E vou te contar uma coisa: se tem um lugar que é palco, literalmente, dessas histórias vividas por essas pessoas, é na passarela do Afro Fashion Day. Porque no cast com dezenas de modelos não estão apenas os sonhos e as vivências de jovens baianos e soteropolitanos, mas também de quem veio do continente africano para viver aqui e que têm a oportunidade agora de desfilar na passarela mais negra do Brasil.

Nesse segundo episódio especial do podcast do Jornal Correio para o Afro Fashion Day 2023, eu, Vinícius Harfush, conto a história de Nôrilde e Eco, dois guineenses que saíram do país de origem para viver e estudar aqui na Bahia. No papo eles falam da experiência que estão tendo com os estudos, a visão deles como africanos dessa relação do continente com nosso estado e também, claro, da participação deles na edição 2023 do Afro Fashion Day.

