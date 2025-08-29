Anote na agenda! Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 já tem data; saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:09
Foi dada a largada para a temporada de seletivas do Afro Fashion Day 2025. A primeira delas será no dia 9 de setembro, das 13h às 17h, no Aeroporto Internacional de Salvador, check-in B, próximo à escultura inspirada na obra "Salomé", de Eliana Kertész.
Interessados em participar devem ter a partir de 16 anos e se autodeclararem negros. As inscrições acontecerão no local, de forma gratuita e sem limite de idade. Em sua 11ª edição, o evento, realizado pelo CORREIO, terá como tema “Beleza”, em celebração à estética e à cultura do povo preto. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.
Seletiva Afro Fashion Day 2023
Os modelos selecionados desfilarão na edição 2025 do Afro Fashion Day, marcada para o dia 1º de novembro, em Salvador. Os ingressos para o espetáculo são gratuitos.
O Afro Fashion Day é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport.