MODA

Anote na agenda! Primeira seletiva do Afro Fashion Day 2025 já tem data; saiba como participar

Evento realizado pelo jornal CORREIO acontecerá no dia 1º de novembro



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:09

Seletiva Afro Fashion Day 2024 Crédito: Boccia

Foi dada a largada para a temporada de seletivas do Afro Fashion Day 2025. A primeira delas será no dia 9 de setembro, das 13h às 17h, no Aeroporto Internacional de Salvador, check-in B, próximo à escultura inspirada na obra "Salomé", de Eliana Kertész.

Interessados em participar devem ter a partir de 16 anos e se autodeclararem negros. As inscrições acontecerão no local, de forma gratuita e sem limite de idade. Em sua 11ª edição, o evento, realizado pelo CORREIO, terá como tema “Beleza”, em celebração à estética e à cultura do povo preto. O local será divulgado nos próximos dias, nos canais oficiais do jornal.

Os modelos selecionados desfilarão na edição 2025 do Afro Fashion Day, marcada para o dia 1º de novembro, em Salvador. Os ingressos para o espetáculo são gratuitos.