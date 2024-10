CONFIRA AS MAQUIAGENS

Assinadas pela Avon, makes do Afro Fashion Day são definidas por time de beleza

O AFD acontecerá no dia 01 de novembro na Praça do Campo Grande

Luiza Gonçalves

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 09:12

Assinadas pela Avon, time de beleza do Afro Fashion Day define as makes do desfile Crédito: CORREIO/Marina Silva

“Eu acho que é uma das partes mais gostosas assim para a gente que tá na no time de beleza é a construção da maquiagem. O Afro Fashion Day é uma passarela que é extremamente artística e a maquiagem é muito forte, ela também segue as referências e tem protagonismo na passarela”, afirma Roma Aragão. Ao lado de Dino Neto, a dupla assina por mais um ano a beleza do AFD e pretende inspirar o público apostando num visual marcante, colorido e antenado às tendências de maquiagem da atualidade.

Ontem os maquiadores se reuniram com outros membros do time de beleza do AFD para o teste da maquiagens que os modelos irão usar na passarela no dia 1º de novembro. O processo começo começou orientado pelo tema do AFD deste ano - Música - Resgatando Raízes e Elevando Vozes; A Música que Ecoa Histórias e Inspira o Futuro. Como no desfile, a make será dividida por blocos, de acordo com a paletas de tons, materiais dos acessórios e tecidos de roupas.

Juntamente ao briefing foram apresentadas a Dino e Roma maquiagens de referência: olhos esfumados, degradê de cores vibrantes, delineados, sombras molhadas, ombré lips, lábios glossy e pele glow. Norte apontado, é hora de decidir as técnicas e testar nas modelos. "Fazer um briefing é um norte ótimo, facilita muito porque serão cerca de 70 modelos para produzir no dia. E uma vez criadas as maquiagens, a gente vai ter fotos e orientar o restante da equipe de maquiadores nas técnicas, dividindo eles pelos blocos do desfile e pela linha de trabalho de cada um”, explica Dino Neto.

Depois de ajustes, uma mudança de sombra aqui, uma mudança de batom ali e cerca de 1h30 de processo, a dupla chegou aos três visuais que vão compor as bases da maquiagem do Afro Fashion Day deste ano.

Para o bloco Ancestral, a aposta é num visual brilhante e tons mais neutros com delineador preto. Já o Festivo, inspirado nos blocos afros de Salvador, as cores vermelho, verde e amarelo se combinam num olho brilhante e lábios bem vermelhos. Por fim, o bloco contemporâneo traz a ousadia nas cores rosa e azul, destacadas por um delineador claro e lábios também cor de rosa. “A ideia é trazer a alegria, a vida e o movimento da música e da nossa cidade para as criações”, garantem os coordenadores.

Maquiagem teste para o bloco Festivo e Ancestral Crédito: CORREIO/ Marina Silva

Maquiagem teste para o bloco Criativo onde parte dos modelos usarão olhos azuis e parte rosa Crédito: CORREIO/Ana Albuquerque

Neste ano, a beleza do tarde Afro Fashion Day é assinada pela primeira vez pela Avon, que fornecerá os cosméticos para as maquiagens. Na tarde de ontem, a marca deu uma aula para a equipe sobre o funcionamento e possíveis técnicas com os produtos que foram enviados para o teste. Fartura de produtos foi o que se viu nas bancadas: bases, corretivos, esmaltes, batons, paletas de sombra, iluminadores e produtos para a pele que fizeram a alegria dos maquiadores.

Um das apostas da marca no Afro 2024 é justamente o incentivo da circulação de tons de maquiagem todos os tipos de pele: "Na Avon, entendemos que cada pessoa é única, e por isso nos orgulhamos de oferecer uma linha de produtos desenvolvidos especialmente para atender às necessidades da pele negra. Em 2020, após anos de pesquisas, lançamos o movimento #EssaéMinhaCor, ampliando a representatividade de mulheres negras, e desde então foram incorporadas mais de 10 tonalidades de pele negra em mais de 50 novos produtos de maquiagem. Acreditamos que a beleza é plural e deve ser celebrada em todos seus tons e texturas - com isso, nossa presença no Afro Fashion Day não é apenas uma participação, mas uma verdadeira celebração desse ideal, reafirmando o nosso compromisso com a diversidade, a inclusão, a beleza e a excelência negra”, declarou Andrea Echeverri, Head de Marketing da Avon Brasil.